"Se me estruja el alma": Paula Chaves reveló qué le dijo su hija sobre los casos de Lucio y Fernando

Una vez más el asesinato de Fernando Báez Sosa conmueve a la sociedad. Este lunes se conocerá la sentencia final del juicio para los ocho imputados, y Paula Chaves reveló que su hija mayor, Olivia, le preguntó acerca de lo que está ocurriendo en Dolores. Además, expresó su indignación por el asesinato de Lucio Dupuy, y afirmó que estos temas la “liquidan” y la angustian como a cualquier individuo de la sociedad.

La conductora brindó un móvil a Implacables desde Carlos Paz, lugar en donde se encuentra haciendo la temporada teatral de verano, y al ser consultada por los dos temas de actualidad que respectan a los policiales, contó que le cuesta mucho explicarle a sus dos hijos, Olivia y Baltazar, que es lo que sucedió. Sin embargo, debido a su edad, las preguntas ya comenzaron a surgir: “Olivia me preguntó ‘¿qué pasó?’, y no hay palabras para poder creerlo. Lo de Lucio no se lo puedo ni siquiera empezar a contar”.

Además, Chaves contó que trata de no estar conectada todo el día a las noticias, pero destacó que en momentos puntuales, como son los casos de Lucio y de Fernando, es inevitable hacer la vista gorda: “Como a toda mujer, y como a todo ser humano, me liquidan estos temas. Me hacen muy mal. Por suerte no estoy viendo mucha televisión. Medio que desconectamos, pero me cuesta mucho explicárselo a mis hijos si aparece en la tele. Lo de los chicos estos que asesinaron a Fernando a la salida de un boliche, tal vez ahí podés explicar. Pero es muy difícil. ¿Qué herramientas y cómo acompañar a los chicos?”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

No obstante a esto, la integrante de “un plan perfecto”, expresó que una de las mayores preocupaciones que tiene hoy en día está directamente relacionada al accionar que puedan tener o padecer sus tres hijos en el futuro. Que si bien intentará darle las herramientas necesarias, hay cuestiones que quedan subestimadas por los problemas cotidianos de cada familia. “La cabeza siempre se me va en pensar en el futuro. Se me estruja el alma al pensar en cuando empiecen a salir. Tal vez hoy vos estás cansada porque los problemas son que se pelean entre ellos, o el griterío a la hora del baño”, explicó.

Por último, Paula concluyó en que ambos temas son muy difíciles de explicar y sobre todo de imaginar, ya que “uno no puede estar todo el tiempo cuidándolos. En un momento tus hijos se van y hay que darles las herramientas para que puedan sobrevivir con estas cosas que suceden hoy por hoy. Es muy difícil hablar de una muerte tan antinatural”. No solo le adjudicó esas palabras al asesinato de Báez Sosa en mano de los ocho rugbiers acusados, sino también al crimen de Lucio Dupuy, en manos de su madre y la pareja.