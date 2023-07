"Se nos fue de las manos": Piñón Fijo habló de la escandalosa pelea con sus hijos

Fabián Alberto Gómez, más conocido por su nombre artístico, Piñón Fijo, protagonizó una serie de escándalos vinculados directamente a su familia. Tras una dura separación de su esposa Karina Suárez, con quien estuvo casado durante cuatro décadas, se peleó con sus hijos Sol y Jeremías. De ahí en más, el payaso no pudo ver más a su nieta Luna y jamás pudo conocer al segundo hijo de Sol, llamado León.

Eso no sólo provocó que se sumergiera en la tristeza y el dolor mientras los detalles de la pelea salían a la luz, sino que además expuso que no podía ver a su nieta por las diferencias que mantenía con su familia, lo que originó un escándalo que parecía no tener fin y por el cual tuvo que salir a disculparse. Incluso, desde su entorno advertían que el payaso pasó casi un año sin ver a su nieta.

Todo comenzó cuando el propio Piñón publicó un contundente descargo señalando que desde hacía un tiempo que no podía ver a Luna. "Mi loquita hermosa. Nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño", había comentado el cordobés sobre una imagen en la que se lo ve abrazado a la menor.

Enfurecida con su padre, Sol usó sus redes para expresar su postura respecto a la situación familiar y no dudó en cargar don dureza contra el artista infantil. Incluso, denunció haber sufrido "humillaciones crónicas" en manos del reconocido payaso y reconoció que disfrazó, ocultó y protegió a su padre "porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte".

Según explicó, decidió hacer su descargo debido a que Piñón optó por no salir a defender a sus hijos de "tremendas acusaciones gratuitas e injustas" que se vio obligada a desmentir. “El mal y dañino uso de mi hija en una publicación polémica, que necesariamente iba a trascender, requiere defensa. Pudo haber expuesto su cara para expresar su confuso lamento. Pero no, eligió la de mi pequeña de 5 años", escribió, furiosa.

Y cuando ya parecía que la situación de Piñón no podía empeorar, un posteo de su ex pareja salió a echar más nafta al fuego. La madre de sus hijos había subido una historia en Instagram con el lema "Desnaturalicemos el maltrato", de la cuenta del Colectivo de educación inicial. La decisión podría parecer inocente, pero había sido sólo unas horas después de que su hija Sol saliera a recriminar con dureza el posteo de su padre reclamando poder ver a su nieta.

Pero a pesar de la fuerte polémica, Piñón había señalado más tarde que si pudiera retroceder el tiempo y evitar hacer la publicación de su nieta lo hubiera hecho sin dudarlo: “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación".

Y a casi un año de aquel escándalo, Piñón hizo una suerte de mea culpa y reveló cómo sigue el vínculo con sus herederos. “Estamos solucionando las cosas a puertas cerradas. Las puertas materiales, pero las del corazón están totalmente abiertas. Y eso lo manejamos en familia, eso queda ahí y lo que se está tratando de reconstituir queda en la intimidad familiar”, sostuvo en diálogo con un movil de América TV.

Consultado sobre si extrañaba el vínculo con sus hijos, el payaso fue tajante: “No, porque todavía lo tengo y lo estoy tratando de reconstituir, pero puertas adentro”. “No voy a decir nada. Y, ¿cómo no voy a amar a mi hija? No voy a hablar del tema, porque esto hay que hablarlo puertas adentro de la familia. No es un medio válido la tele o las redes... Eso sí, uno aprendió a manejarlo y a tratar de ser respetuoso", dijo.

Y agregó: "Porque muchas cosas que uno diga son fragmentadas y eso hiere a otro que uno ama”. Finalmente, sobre el escándalo que originó sus dichos, Piñón hizo un mea culpa y sentenció: “No me arrepentí porque no dije nada... Pero se fue de las manos. Ahí la inteligencia artificial y la inteligencia artificial hicieron lo suyo. Estamos en un proceso hermoso e íntimo de reconstrucción de una cantidad de cosas que nunca tendrían que haberse filtrado a los medios. Se nos fue de las manos".