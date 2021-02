Se picaron los "Intratables" por el escándalo de las vacunas: el chat en el que se dijeron de todo

Se picó todo con los panelistas de Intratables. En el chat de WhatsApp que tiene para preparar el programa, que va de lunes a viernes por América, los panelistas Diego Brancatelli, Pauto Vilouta, Débora Plager y Carolina Losada se tiraron con todo cuando el funcionario de la Municipalidad de Pilar se quejó por el tratamiento que tiene en el ciclo el vacunatorio VIP que se montó en el Ministerio de Salud y que generó la salida de Ginés González García.

“Cuando fue lo de los aportantes truchos no aparecían, ni mu. ¿Se imaginan si analizaban nombre por nombre? ¡Qué escándalo!”, escribió junto con emoticones de sorpresa, tal figura en las capturas que difundió el diario Clarín. Unos segundos después Débora Plager le respondió: “¿Qué proponés hacer entonces con el tema vacunas? ¿Lo invisibilizamos?”.

A continuación, Vilouta, aparentemente molesto por lo que estaba sucediendo, dijo: “¡Chicos, yo salgo de este chat! Si necesitan algo me escriben a mi número. Abrazos”, se despidió. Esto habría molestado a Brancatelli, quien sostuvo que “sólo se habla de lo que quieren, si no se borran”. “Yo me los fumo todos los días diciéndome barbaridades”, acotó.

Ante la respuesta del panelista, Plager volvió a intervenir: “Igual, Diego, lo último que te digo, humildemente, cualquier hecho anterior de corrupción sea de quién sea, no se compara con la vida y la muerte, o sea vacunas”. “Hagan algo, que sumen a Paulo, si el único que opina distinto soy yo. Armen el programa y el chat a su medida. Hagan 876. Sean felices. Sumen a Paulo”, apuntó Brancatelli antes de salir del grupo. “Oh my gosh”, escribió Carolina Losada un par de horas después.

Luego de la publicación de los chats los integrantes del programa salieron a decir que se trata de algo muy grave y empezaron con la búsqueda dentro del grupo para saber quién pudo ser el integrante que filtró esa información al diario Clarín. Por lo pronto no sería ninguno de ellos cuatro.