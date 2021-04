Se picó en MasterChef: Dalla Libera cuestionó al jurado por ayudar a Alex Caniggia y Donato explotó

¿Ayudan o no ayudan? En la primera temporada de MasterChef Celebrity, los rumores indicaban que el jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui le daban una mano a Vicky Xipolitakis. Ahora, en medio de la segunda temporada, parece que los favores están destinados a Alexander Caniggia, que siempre es felicitado por el jurado aunque no respeta las recetas.

En la primera noche del repechaje en Masterchef Celebrity, uno de los participantes les dijo de todo en la cara al jurado. Y fue un momento muy tenso. Mariano "El Loco" Dalla Libera cuestionó al jurado por ayudar a Caniggia y que el mediático gane medallas de oro.

Todo sucedió mientras los chefs le estaban dando la devolución al ex futbolista, que preparó un pastel de papas. Aunque su labor no fue extraordinaria, tanto Donato como Betular resaltaron que "hubo una evolución" respecto a su corta estadía en el reality. De golpe, la cara de Dalla Libera cambió.

"Se nota que sos un tipo que cocina en casa, ¿qué creés que te falta para quedarte?", le preguntó el conductor Santiago del Moro al ex futbolista de Racing. "No sé, es el paladar de los chefs, yo no puedo pelear con ellos. Es ridículo que venga a discutirles", contestó Dalla Libera. "Escuchalos porque te dan consejos, son lo que saben, no pelees", insistió el conductor, intentando bajar un tono a la discusión.

Pero, entonces, El Loco sacó apuntó con todo contra el hijo de: "Pasa que el otro día vi que un compañero sacó unos cornalitos del aceite, los iba a sacar con el pisa papas. Dije 'cómo puede ser que gane una medalla de oro'. Me parece que no podés ganar dos medallas de oro sacando cornalitos o cualquier fritura con un pisa papas".

"¿Vos estás diciendo que el jurado cuando prueba un plato miente y dice que está rico algo que no lo está?", cuestionó del Moro al ex futbolista. "Yo no digo nada. Digo que eso es una falta. Yo voy a patear un penal, lo pateo afuera y lo pateo afuera", se agregó el Loco.

Fue en ese momento en el que De Santis se metió en la conversación, indignado: "Si yo pateo un penal con los botines desatados, con los calcetines abajo, con una uña encarnada o con los meniscos que me duelen, pongo un gol y gano la copa. ¿Eso me hace mal jugador? La pelota entró y acá también, el plato rico gana. Es lo mismo".

Dalla Libera le dijo que no estaba de acuerdo y el enojo de Donato siguió in crescendo: "Está poniendo en duda nuestra capacidad de jueces". Para ponerle un punto final al clima tenso, el conductor dijo: "Háganse cargo cuando cocinan mal. Lo de Alex es problema de él, mejorá para la próxima. Todo lo demás es ruido, eso queda para afuera. Igual te agradezco que lo digas públicamente, porque es honesto decirlo acá".