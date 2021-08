¡Se picó fuerte! El furioso descargo "secreto" de Jéssica, tras el feroz cruce con los Montaner

El martes por la noche se vivió el programa más tenso de lo que va de La Voz Argentina. Y es que durante el "duelo", Esperanza Careri y Jéssica Antonella Amicucci. no se lucieron, se ganaro las críticas de los coach y, como si esto fuera poco, se cruzaron en vivo con reproches. Las jóvenes de 20 y 30 años, respectivamente, llegaron como integrantes del team Mau y Ricky, los hijo de Ricardo Montaner, y se enfrentaron en "Las Batallas" interpretando "Love on Top", tema de Beyoncé.

Sin embargo, la performance de ambas estuvo lejos de ser la ideal y la falta de conexión traspasó la pantalla chica. De hecho, los seguidores del reality de canto señalaban que a pesar de los ensayos, parecía que era la primera vez que cantaban juntas. Por esta razón, ambas recibieron las críticas de los coah, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner, antes de recibir la devolución de los hermanos venezolanos.

Pero lejos de reconocer su mala performance, Jéssica se excusó con su compañera y se ganó el mote de "La Buchona" en las redes sociales: "Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta, fue muy difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta, hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo aunque esté enferma canto igual", dijo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Claro está, Esperanza no se quedó callada, reveló que por temas de alergia se quedó sin voz al llegar a Buenos Aires y aclaró que la persona que se encarga de "entrenarlas" en La Voz Argentina le sugirió que no ensayara en dos ocasiones, pero que retomara luego, cosa que hizo. En el ínterin, le propuso a Jéssica repasar la letra vía Zoom, pero su compañera le dijo que no quería hablar con ella.

Finalmente, Mau y Ricky se decidieron por Esperanza: "No nos interesa trabajar con gente que no esta dispuesta a decir: 'Yo importa, yo hago lo que tengo que hacer', y no sentarte, hacer una perreta y decir: 'No, no es justo'". Y ya en el backstage, añadieron: "No necesariamente tengo algo bueno para decir. Algo bueno que rescato es que las dos son buenas".

Afortunadamente para Jéssica, Montaner reveló que cree en las "segundas oportunidades" y decidió darle una a la concursante, robándosela para la siguiente instancia. Pero lejos de conformarse, la participante realizó un contundente descargo en redes y fue lapidaria con la producción, acusándola de editar ese fragmento del programa para "perjudicarla".

El periodista Pampito Perello Aciar compartió a través de sus redes sociales capturas de pantalla de los comentarios de Jéssica en su cuenta de Instagram, la cual es privada, donde arremetió contra todos los miembros del programa, incluidos los hijos de Montaner. “Voy a ser honesta como lo fui desde el primer día. La pasé muy mal en esta etapa, en TV no pasaron todo lo que realmente ocurrió", advirtió.

Y siguió: "Sin embargo, confío en Dios y elijo quedarme con lo positivo: canté en ese hermoso escenario una canción de mis ídolas máximas, vestida como siempre soñé y viví mi sueno aunque sea por un instante. Hice lo mejor que pude dentro de las posibilidades que me dieron. Nadie va a opacar mi felicidad ni lo que hice en mi audición a ciegas, allí fui yo. Siento que diez minutos no me definen como artista ni como persona".

Si bien se tomó unos minutos para felicitar a su compañera, a quien aclaró que "admira", resaltó: "Me gustó vernos y creo que hicimos una hermosa presentación con las herramientas y el contexto que nos dio la producción, y aun así brillamos”. Al mismo tiempo, resaltó que por un tema contractual con Telefe hay "cosas" que todavía no puede contar y señaló que todo lo ocurrido fue culpa de la producción del programa por editar “la batalla”.

Finalmente, Jéssica se hizo eco de un comentario de parte de un seguidor que decía "Cantás hermoso y podés conseguir productores que te hagan canciones y así lanzar tus propios temas. A decir verdad, Mau y Ricky no tienen muy buenas voces, hasta los concursantes que cantaron son mejores que ellos" y remató: “Todas afirmaciones muy acertadas. Gracias por ver más allá de la superficie como la mayoría”.