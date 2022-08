¡Se picó! Wanda tildó de "ignorante" a Flor de la V y la respuesta fue lapidaria

En medio de un nuevo escándalo por su supuesta crisis matrimonial con Wanda Nara, se supo que Mauro Icardi no será tenido en cuenta por Cristophe Galtier, el nuevo entrenador del Paris Saint-German (PSG). Flor de la V y su equipo, acompañados por Darío D'Amore y Matías Palacios, trataron el tema y a la rubia no le cayó nada bien.

"Estoy trabajando en París. Me acaban de mandar lo que dijo Flor, que evidentemente tiene menos futbol que la Para ti, Mauro no está desvinculado, tiene dos años más de contrato. Para desvincular a un jugador tendrían que pagar un barco de dinero, que creo que no sería esa situación", manifestó la mediática en un mensaje que le envió a la periodista Maite Peñoñori. Y aseguro que esto "suele suceder cuando el club cambia de entrenador" y que su marido y padre de sus hijas Francesca e Isabella tiene muchas propuestas de otros equipos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Mauro está definiendo qué va a hacer. Se puede quedar tranquilamente en este club, porque le quedan dos años de contrato. Pero no está apartado, simplemente el club tiene otras exigencias y saben que estamos escuchando otras ofertas", agregó. Y remató: "Me encanta que me preguntes porque hay muchos ignorantes como Flor, que hablan sin saber".

Ante las críticas, De la v salió al cruce y disparó con munición pesada. "Yo sé que tiene la posibilidad de elegir y que tiene millones, mirá que soy ignorante, pero deportivamente no sé si está bueno que tu marido esté en el banco o jugando con un equipo menor que el de Messi", comenzó.

E hizo referencia a uno de los últimos escándalos de Nara: "Ya que estás mirando, me gustaría preguntarte por Carmen -la exempleada doméstica que denunció públicamente a la mediática por abandono y falta de pago-. ¿Es verdad lo que pasó con tu madre que le sacó el teléfono? ¿Me podés contestar eso? Te agradezco".

Cabe recordar que días atrás se viralizó un audio en el que Carmen, que ya se encuentra en la Argentina, contaba el mal momento que vivió antes de salir de Europa. "Les di las valijas y la ‘vieja’ revolvió todas las dos valijas. Los bolsillos de la campera, la billetera, todo, así que bueno, que Dios las ayude. Me revolvió la valija, todo me tiró en el piso, tuve que poner mi ropa en pelotitas. Me revisó las botas, los abrigos, metía la mano, ponía la cámara, no sabes lo que fue eso, para mí fue interminable", se la escucha decir. Y todo indicaría que al hablar de "la vieja" se refería a Nora Colosimo, la madre de Wanda y Zaira.