Se pudrió todo en Cocineros Argentinos: la verdad sobre la desvinculación de Juan Ferrara

Cocineros Argentinos siempre fue un programa que mostró alegría, emoción y pasión por medio de la cocina y la comida. Pero, en la última semana, se vio un cambio que dio que hablar tanto que hasta culminó con la salida de uno de los protagonistas y el ingreso de una nueva conductora.

Chantal Abad fue presentada como nueva conductora de esta edición y días después, Juan Ferrara fue desvinculado del programa de gastronomía tras 15 años de trabajo en el mismo. En el medio, el chef se había sumado a Qué mañana!, el programa que había pertenecido al fallecido Guillermo Calabrese y que ahora conduce Mariano Peluffo. Son muchos los puntos claves que llaman la atención: si hubo un cruce entre ellos, si él ya quería terminar con el ciclo, si la producción quería hacerlo, si ella entró para reemplazarlo o si sólo fue una casualidad, aunque esa es la opción menos aceptable de todas.

Lo cierto es que los rumores de pelea y de que la cocinera le ocupó el lugar al chef por lo cual decidió abandonar el programa, son cada vez más fuertes y es por ello que en las últimas horas, en diálogo con Primicias Ya, comentó lo que le está pasando y aclaró que a raíz de todo lo que se está especulando, en los próximos días se juntará con Ferrara a tomar un café y hablar de lo que pasó.

"Estamos hablando en este momento para que yo pueda entender qué está pasando y cuál es la verdad. Juan es muy amoroso y también está incómodo con lo que está circulando. Somos colegas, nos respetamos y lejos está de ambos quedar envueltos en este tipo de conflictos", comenzó diciendo la nueva integrante del programa culinario.

"Para poder estar tranquila, necesito saber cómo son las cosas y así poder tomar las decisiones que tenga que tomar. Ambos estamos en esa situación y tratando de entender. Yo anoticiándome algunas cosas, él de otras… la verdad es que quedamos en el medio de algo horrible", explicó.

"Para mí la verdad y la transparencia van por delante siempre y hay cosas que no dejo pasar. Quiero y necesito entender cuál es su situación y si la versión que yo tenía es la verdad. Sólo él va a poder contármelo", aseguró haciendo hincapié en la charla que tendrán los dos en privado.

Pero, después de ello, en Socios del espectáculo, Rodrigo Lussich contó que desde que se sumó Chantal al programa "Juan quedó un poco relegado" y que "se quejó a la producción porque no tenía el lugar que pretendía" por lo que "lo invitaron a retirarse".

"Él alegó que es el más antiguo en el programa. Está desde el año 2009. Y bueno, le dijeron 'mirá, si no entendes las cosas...' Chantal fue como invitada un día y la verdad que rindió, como se dice en la televisión. Ella no tiene nada que ver en todo esto. La producción sí ha tenido muchas idas y vueltas... le pasó algo parecido también con Sofía Pachano. Son terminantes. '¿No te gusta?' Bueno, agarrá tus cosas", añadió Adrián Pallares.

Entonces, todo parece indicar que la realidad es que el gastronómico se sintió relegado en su puesto de trabajo por lo cual tomó la difícil decisión de marcharse. Ante esto, escribió una carta de despedida a través de su cuenta oficial en Instagram, en donde habló de “decisiones ajenas” y de que le hubiese encantado seguir siendo partícipe del programa.

“La verdad es que me costó muchísimo empezar estas palabras que son la despedida de Cocineros Argentinos. Son muchas emociones fuertes las que me invadieron en estos días. Tardé en expresarlas porque me di el espacio que necesitaba para hacerlo. Durante ese tiempo, y aun todavía, no pararon de llegarme centenares de mensajes de cariño y muchísimo amor. Me encantaría poder darle un abrazo a cada uno de ustedes…”, escribió Juan.

“Todos estos mensajes son el fruto de mis casi 15 años de trabajo. Me siento orgulloso de todo lo hecho y feliz por haber transmitido pasión y alegría. Feliz también porque el programa difundió la gastronomía de toda la Argentina, a través de grandes cocineros/as, productores de alimentos y trabajadores de la tierra. Difundimos valores que jamás dejaré de transmitir porque para mí son fundamentales para hacer una televisión de calidad”, manifestó.

“Quiero agradecer a todos los compañeros/as de trabajo de la productora que pasaron a lo largo de estos años, de ellos aprendí muchísimo. Gracias a la Tv Pública y a todos sus laburantes. Tenía muchas ganas de celebrar estos casi 15 años y compartirlos con todos y todas ustedes. Lamentablemente, por decisiones que me son ajenas, no se pudo. Esto me da más fuerza para seguir trabajando y para encontrar nuevos proyectos a los que me pueda incorporar y que me hagan sentir que todavía hay mucho por comunicar y difundir. La televisión que me representa es la que se hace trabajando siempre en equipo, generando ideas colectivas y con respeto por el otro”, mencionó.

“Una vez más, gracias eternas por todo el cariño y el amor que me brindan desde cada rincón del país. Los guardo en mi corazón. Hasta siempre Cocineros Argentinos”, concluyó.

Y cuando parecía que no faltaba nadie, también comentó sobre la situación, Juan Braceli, que demostró de qué lado de la vereda se encuentra dentro de Cocineros Argentinos y defendió a Ferrara con un comentario en la publicación.

“Juan, amigo querido, es un momento de tristeza. Y también de desearte lo mejor. Convencido de que tenés un talento único. Sos un gran cocinero, un tipo culto, inquieto, comprometido y valiente. Tengo mil cosas para decirte. Muchas ya las hice en estos días, personalmente. Algunas más te diré por acá: siempre dije que tenías un don, algo único, un timming para romper con lo lineal, el don de la ocurrencia justa y genial. Una salida inesperada, una palabra inventada, un relincho corporal… cualquier movimiento y ahí estaba el don de hacer reír a carcajada limpia a todos todo el tiempo. Cuántos y cuántos y cuántos momentos compartidos. Mil millones de anécdotas con Chimi y Calita. Madre mía qué agradecido que estoy de haberte cruzado en este camino. Lloro”, acotó.