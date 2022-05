¡Se pudrió todo! La venganza del marido de Zaira y qué dijo ella sobre los cuernos

¡Se picó todo! Después de que la propia Zaira Nara reconociera que atraviesa una fuerte crisis de pareja con el padre de sus dos hijos, Jakob von Plessen, el empresario turístico "cantó re truco" en la inauguración de un reconocido boliche VIP de la Ciudad.

"Parece que el jueves pasado fue la reapertura de Tequila. Estaban invitados ellos dos y mucha gente en común. Fue él solo, Zaira se quedó en su casa", reveló la panelista Yanina Latorre.

Hasta ahí, nada de otro mundo. Se sabe que los padres de Malaika y Viggo ya no viven bajo el mismo techo (ella pasa cada vez más tiempo en el lujoso departamento que Wanda Nara tiene en el Chateau Libertador) y ya no ocultan la crisis.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó? "Había mucha gente del entorno de Zaira. Él estuvo toda la noche hablándole muy mal al entorno de Zaira y ella se enteró. Están en una crisis fuerte", sumó.

Lo curioso del evento fue que tuvo condimentos adicionales. No sólo contó con la presencia de Carolina "Pampita" Ardohain (quien acudió escoltada por su marido), sino que también estuvo Eugenia "la China" Suárez. ¡Chan!

Atenta a la repercusión mediática que sigue generando su crisis, Zaira decidió romper el silencio y por primera vez se refirió a los rumores de infidelidad de Von Plessen. Y es que, pese a que se encargó de desmentirlo, hasta Ana Rosenfeld aseguró que el empresario turístico fue más que un cómplice aquella noche en la que Mauro Icardi pasó la noche en París con la "China".

"Me duelen muchas cosas que se dijeron y prefiero llamarme a silencio en cuestiones personales. Lo que sí te puedo decir es que todo eso que salió sobre que lo encontré a Jakob en una situación de infidelidad es totalmente mentira", le aclaró la modelo a la periodista Pía Shaw.

Zaira hizo alusión directa a Jimena Buttigliengo, la modelo señalada como la mujer con la que Von Plessen pasó la noche en París, mientras Icardi hacía lo propio (o no hacía nada, según Wanda) con Suárez.

"Jamás lo encontré en nada. La recontra conozco a Jime. Estando en París, ella me invitó al cumpleaños de sus hijos. Y, dado que se inventan tantas cosas, prefiero guardarme los procesos para mi intimidad. Pero me duele cuando inventan y faltan el respeto", prosiguió.

La modelo aseguró que vive un "proceso" y evitó hablar de separación: "Pasan cosas como en todas las familias, pero no porque me presionen voy a acelerar procesos o declaraciones. Hoy sólo quiero decirte que me duele que inventen que yo lo encontré siéndome infiel. Me duele por mí, por él, por la familia de él y por los amigos, porque no es así".