Se pudrió todo: los chats de Dalma y Gianinna con los médicos de Diego a días de su muerte

En el medio de diferentes versiones sobre los cuidados que tuvo el ex capitán de la Selección argentina y ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Diego Maradona, en sus últimos días de vida, una de las hijas del astro, Gianinna, decidió publicar en sus redes sociales uno de los últimos mensajes con el equipo médico.

Ahí se puede leer como el personal a cargo del cuidado de Diego se negaba a que fueran a visitarlo sus hijas. “Basta de decir incoherencias, Luis Ventura. Sus hijos seguíamos lo que nos indicaban los profesionales -resaltó en mayúscula- que estaban a cargo del tratamiento. Todo esto lo tiene la Justicia, pero tengo un hijo de 11 años que hace una semana lee cosas absurdas de su mamá por la muerte de su abuelo. Basta”, escribió en su cuenta de Twitter.

A ese tuit le adjunto un mensaje del lunes 23 de noviembre que envió al grupo que compartía la familia con todos los especialistas que estaban al cuidado de Diego en la casa de Tigre luego de su operación. “Hola, ¿cómo están? Por acá yo molestando nuevamente… ¿Alguien tiene novedades de papá? ¿Las visitan siguen sin poder ser a nuestras ganas de estar con él, sino respetando su espacio?”, escribió aquel día.

De todos los integrantes del grupo quien tomó la palabra fue Carlos, el psicólogo. “¡Hola Giani! ¿Cómo va? Maxi seguro nos va a ampliar ahora, pero estuvo de buen humor y con ganas de estar solo”, indicó el profesional y mencionó a Maximiliano Pomargo, cuñado de Matías Morla y asistente personal de Diego.

“Me parece que tenemos que seguir respetando su espacio entendiendo que (solo por hoy) se vienen cumpliendo los dos objetivos que son la correcta toma de mediación y alcohol cero. Me parece que estaría bueno preguntarle si quiere recibir visitas/videollamadas y que él decida lo mejor en función de este momento”, agregó el psicólogo.

E hizo referencia a un episodio que había sucedido los días previos. “La idea es evitar cualquier tipo de reacción como las de la semana pasada y seguir acompañándolo, que sepa que estamos a disposición 100%, pero que las decisiones las toma él”, enfatizó Díaz.

No es la primera vez que se publican parte de las conversaciones que tuvieron tanto Gianinna como Dalma, Jana y Verónica Ojeda con los profesionales que estaban al cuidado de Diego en la casa de Tigre.

Hace semanas en Intrusos dieron a conocer a capturas del grupo de WhatsApp que tenían los hijos de Diego (Dalma, Gianinna, Jana y Diego Jr.) con el psicólogo, Carlos Díaz, y la psiquiatra, Agustina Cosachov, para el seguimiento del difunto DT luego de su traslado a la propiedad en el barrio de San Andrés, en Tigre. En el mismo se pueden observar varias cuestiones. ¿El principal? la ausencia de un médico clínico en el lugar,

Y es que en uno de los chats, Dalma afirma que uno de los encargados de la domiciliaria de Diego le había contado que el Diez había vomitado luego de comer camarones con ajo y brócoli. "No quiere que vaya una ambulancia a revisarlo y ella piensa que debería revisarlo alguien", advierte, desesperada, la hija de Claudia Villafañe, remarcando la necesidad de que un médico clínico lo controle en estos casos y responda por él.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, tres días después del alta médica, Cosachov les pregunta a los herederos del Diez qué les había parecido la reunión que acababan de mantener. De ella, sin embargo, solo participaron Dalma y Jana, ya que Diego Jr se encontraba internado por COVID-19 en Italia y Gianinna tuvo que asistir a terapia fundamental. "Creo que deberíamos pensar en conseguir un médico de cabecera", afirma Dalma.

Acto seguido, la psiquiatra ofrece una “colega amiga”, que además es toxicóloga, pero deja la responsabilidad completa del lado de la familia, que prefiere buscar a alguien de su confianza. Por último, Gianinna pregunta sobre el estado de la casa y Díaz le responde: “Estoy hablando con Maxi (Pomargo, cuñado de Matías Morla y la mano derecha del Diez). Diego reclama más privacidad, solamente”.

Más tarde, en el ciclo de América TV dieron a conocer un audio entre Agustina Cosachov y los colaboradores de Maradona, intentando, entre otras cosas, completar el historial Clínico del ex futbolista. "Hola Nancy, te quería pedir, por favor, para que recuerdes lo del tema de los informes de los médicos que fueron ayer porque estoy yo confeccionando la historia clínica para que esté todo al día", señala la psiquiatra.

Y afirma: "El clínico, por lo que me contaron, fue ayer. Me comentaron la familia que estaba, se presentó el médico clínico y el neurólogo. Pero vamos a tener que ajustar porque hubo un malentendido. Yo no sé bien, si por ahí tengo que comunicártelo a vos o en todo caso, si vos necesitás que se hable con otra persona no hay problema. Pero hubo un malentendido. Yo me encargo de la coordinación de los médicos, junto a Luque".

Según Cosachov, ella se hacía "responsable" de aprobar los medicamentos que le daban los médicos a Maradona luego de los controles. "Obviamente si se pide un médico es una interconsulta, por eso te pido los informes. Me responsabilizo, pero bueno. Yo necesito un informe de esa indicación. Yo no puedo indicar un laxante o un medicamento para la presión si el médico clínico no lo indicó, porque esa no es mi especialidad", agregó.

Por último, la psiquiatra aclaró que necesitaba que el médico clínico evaluara el estado de salud de Maradona y que, a partir de este control, se responsabilizaba de todas las indicaciones. "Necesitamos, por ejemplo, si le ve un hedema me diga: ´Bueno, hay que ponerle Furosemida´. Bueno, perfecto porque nosotros con Luque esas cosas no las manejamos, porque no es nuestra especialidad"; cerró, con un evidente estado de nerviosismo.

Agustina Cosachov una profesional egresada de la Universidad de Buenos Aires que se especializa en adicciones, como por ejemplo, el alcohol, cocaína, tabaco y la ludopatía, entre otras. Se desempeñó en distintos sanatorios privados y públicos, como el Hospital Ramos Mejía y un centro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires especializado en adicciones. Actualmente trabaja para la Fundación INECO y atiende en su consultorio particular. Es docente de psicofarmacología de la carrera de Psicología en la Universidad Barceló y docente de la carrera de Psicoterapia en la Fundación Aiglé.