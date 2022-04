¡Se pudrió todo! Yanina Latorre liquidó a Ana Rosenfeld: la trató de mala compañera y de arrogante

Hace algunas semanas LAM comenzó en America TV, luego de varios años en El Trece, y como era de esperarse las chicanas y los escándalos ya empiezan a hacerse parte del programa. Esta vez el tole tole fue generado por las propias integrantes del programa de espectáculos: Yanina Latorre (histórica de magazine) y la abogada Ana Rosenfeld (nueva en el panel).

La pelea comenzó el jueves 30 de marzo cuando Rosenfeld le dijo a la picante Latorre que por favor dejará hablar a todas las chicas, porque solo lo hacía ella. “Ahora por eso que dijiste de buchona, me vas a padecer”, lanzó Latorre a Rosenfeld, y sin perder tiempo, este fin de semana la rubia se desquitó con la abogada en sus redes sociales.

“No me gusta la abogada panelista. Punto uno; no me gusta la gente que destrata o que trata con cierta soberbia a la gente que labura”, aclaró la mujer de Diego Latorre. Y siguió ventilando los trapitos al sol contando las intimidades de cómo la apodada "terror de los maridos" trata a todos los integrantes del ciclo: “Nosotros en LAM somos un equipo que trabaja con mucha gente, no somos solamente un conductor y seis panelistas, como ella que es una ignorante con lo que escribió. Hay camarógrafos, hay sonidistas, hay productores, hay vestuaristas y maquilladores. Esta señora a esas personas no las registra, les dice ‘nena’, ‘nene’”.

Sin tomar respiro, Latorre hizo hincapié en la falta de experiencia de Rosenfeld en la TV: “La abogada panelista no entiende el código del laburo. Nosotros ahí vamos a laburar, no somos Susana Giménez. Los chicos que están ahí, hacen el programa y se los trata con respeto”, siguió Latorre, remarcando la gran cantidad de exigencias que tiene Rosenfeld.​

​“Hay pibes que están siete horas en la oficina preparando el programa, no les decís ‘nena’ y ‘nene’. Eso es lo que me empezó a cagar, el destrato que tiene con la gente fuera de cámara y que se cree Susana Giménez; hace cinco minutos que estás trabajando de panelista”, recalcó Yanina. Luego, la mediática reveló una conversación de Rosenfeld con vestuaristas del canal de constitución: “Nunca le gusta nada de lo que le traen. ¿Un día saben qué le dijo? ‘Yo uso ropa importada’. La chica fue y le trajo algo importado de un mayorista y ella le dijo ‘Te voy a invitar a mi vestidor, yo uso Gucci, Dolce Gabbana’”.