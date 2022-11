"¡Sé que lo conoce!": Nadia Epstein y el polémico vínculo entre Alberto Fernández y Alfa

Escandalosa, odiada, efusiva y alocada. Nadia Epstein charló en una entrevista con Jorge Rial por Radio 10 y recordó su paso por la casa de Gran Hermano. Desde sus momentos más graciosos hasta su opinión sobre los participantes de la edición 2022.

En una primera instancia, y sin muchas ganas de romper el hielo de una manera tranqui, Nadia comenzó recordando su anécdota con Diego Maradona y reveló si lo dijo para generar escándalo para el afuera. "Yo lo conocí a Diego. Lo conté adentro de la casa porque no tuve una historia que conmueva. Lo conocí por el dueño de Cocodrilo, a cualquiera que haya conocido a Maradona es una anécdota copada para contar. No lo hice como jugadora, lo hice por contar una anécdota más”.

Cuando le preguntaron sobre lo que pensaba de Marianela Mirra, ganadora de su edición, Epstein dijo que no solo ella piensa que la hizo ganar, sino que también se lo dijo el principal productor de GH: “Me lo dijo Marcos Gorban que yo hice ganar a Marianela. Ella supo aprovechar muy bien su papel de víctima. No sé si se dio cuenta de que era una víctima o si de verdad sufría. Hoy la veo y es súper fría. Pero para mí fue de las mejores jugadoras”.

En otro fragmento de la charla, Nadia disparó contra las decisiones de la producción con respecto al reingreso de los jugadores y sobre la constante edición que realizan en las emisiones: "Cristian U es un nato ganador. Cristian salió y volvió a entrar. Así tiene posibilidades de ganar cualquiera".

En base a su caso, Epstein hizo referencia a que todos los planes que ella tenía al salir del reality se vieron afectados por la manipulación de los tapes. "La realidad es que cuando salís con una imagen tan manchada por la edición es difícil seguir. Y sí, yo soy tremenda yegua y me gusta serlo. Trabajo todos los días para ser peor. No lo sufrí nunca. Siempre me divertí. Yo tengo gente alrededor mío que me conoce de toda la vida y saben cómo soy”, aclaró entre risas.

Actualmente la ex hermanita forma parte del debate 2022, que tiene lugar los viernes por la pantalla de Telefe. Es por eso que opinó sobre la actual edición. “Me encanta esta edición. Los que me gustaban a mí ya se fueron. Me gustaba mucho Martina. A mí me gusta el que va y juega fuerte. Thiago me conmueve con su historia, porque al ser un marginal, que la mayoría del país vive así, no me parece para ganar. Banco más la estrategia”.

“Martina para mi venia así. La mostraron más fabulando contra alguien que divirtiéndose. En el momento que ella dice que es homofóbica pero adentro de la casa se pega con los no heterosexuales demuestra otra cosa. En los castings todos decimos cualquier cosa para entrar", cerró.

Nadia recordó el gracioso momento en el que Viviana Canosa sobrevoló la casa de Gran Hermano con un helicóptero, y como lo vivieron ellos desde adentro, sin saber lo que estaba pasando: “No sabíamos que era Viviana Canosa, sabíamos que algo pasaba, ya que Gran Hermano estaba desesperado pidiéndonos a todos que entremos. Nunca supimos que paso ni quien había sido hasta que no salimos”.

Además de ver como ganador a Alfa, ya que Nadia cree que él jugador hizo un cambio de actitud y logró conquistar a quienes no se lo bancaban, apuntó filosa sobre el vínculo entre él y el actual presidente, Alberto Fernández. “Alfa tiene mucho quilombo afuera y está bueno. Me copo el tema con el Presidente. Creo que hubo un cambio de actitud en él. A Alberto en el país no lo quiere mucha gente. Sé que lo conoce. Alfa vende y compra autos de colección antiguo. No sé en qué parte entraría la coima que él dijo, pero que lo conoce lo conoce”, afirmó picante.