Se reavivó la guerra entre Nicole y Mica Viciconte: el video de la discordia y el descargo de ambas

Luego de un periodo de paz, en el que Nicole Neumann y Mica Viciconte sorpresivamente dejaron las diferencias de lado, la guerra entre las modelos se reavivó por una publicación de Instagram.

Más allá de la mala onda que siempre existió entre ellas, la ex y la actual pareja de Fabián Cubero se encontraban en un periodo de banderas blancas. ¡Pero siempre que llovió paró! Nicole subió un video de su hija en la nieve y Mica no se bancó lo que vio. Como represalia, escribió una reflexión teledirigida a la rubia.

El video de la discordia

Fue una publicación inocente para una, y un acto de inconsciencia para la otra. La primera es Nicole, la responsable de subir un video de su hija Sienna (8) caminando con dificultad por la nieve mientras disfruta de las vacaciones de invierno en San Martín de los Andes junto a su madre, el novio de madre, Manuel Urcera y sus dos hermanas, Allegra e Indiana.

La caminata de Sienna tuvo lugar en una zona complicada ubicada en lo que vendría a ser la banquina de la pista de esquí, al borde de un límite con una barranca abajo. A pesar del peligro que podría representar un tropiezo, Nicole nunca estuvo en alerta. Por el contrario. Entre risas, mientras su hija escalaba, le preguntaba: “¿A dónde te metiste, Sienni? No te caigas, por favor”.

En consecuencia, la flamante mamá de Luca Cubero vio el video, se sintió interpelada y no pudo con su genio. A través de la misma red social, la ex Combate afiló los dedos y escribió: “Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar".

Y remató: “Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente”.

El contraataque de Nicole y la lavada de manos de Poroto

Por supuesto, si algo no caracteriza a Nicole es sacarse los guantes. Aunque el mensaje no la nombraba, la modelo utilizó el mismo recurso: publicó una frase en inglés y al que le quede el saco que se lo ponga.

“La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya".

Como en la guerra fría, las madres de los hijos de Cubero volvieron a pasarse las facturas como al comienzo de la relación. ¿Quién gana con todo esto?

Mientras tanto, el futbolista elige no meterse en el tema. Consultado por la cámara de Intrusos, Fabián se lavó las manos y tiró la pelota afuera.

“El video sí lo vi, pero no vi lo que pasó después. No tengo nada que decir. Cada uno está al cuidado… Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar”, explicó primero. Después aclaró: “Yo me puedo hacer responsable cuando estoy con mis nenas, pero cuando están con la mamá, están con la mamá”.

Por último, consultado por el mensaje que escribió Viciconte, también eligió la gambeta como recurso: “No sé para quién es. No sé si es para Nicole o si vio otra. Ustedes están suponiendo. No está dirigiendo a nadie. Lo que das por obvio, hacete cargo vos. Yo no voy a entrar en polémicas”.

Canjes y Covid: una guerra con historia

No es la primera vez que Nicole y Mica entran en una polémica. La última pelea pública tuvo que ver con la pandemia y el Covid positivo de la modelo. Entre las distintas consecuencias de ese enfrentamiento, Indiana, Allegra y Sienna habrían bloqueado en WhatsApp a Mica, con quien siempre se dijo que tenían una gran relación. Según publicó la revista Paparazzi en aquel entonces, la jurado de Los 8 escalones del millón estaba convencida de que Viciconte fue quien filtró la noticia en los medios de su contagio.

Más atrás en el tiempo, los canjes fueron el motivo de otro round. Según explicó Viciconte, varias marcas la habrían bajado de sus publicaciones por orden de la modelo en cuestión. "A las marcas que son inseguras y aceptan directivas que están fuera de lugar, hablan muy mal de ellas mismas... Generalmente hablo yo directamente con las marcas justamente para evitar puterío", explicaba Mica en sus redes a manera de descarga. Y luego concluyó: "Quiero creer que estas cosas no pasan, ¿no? Llamé a la marca directamente y ¿saben qué pasó? No dan la cara. Sepan que la vida es un boomerang. Soy de las personas que amo ayudar a emprendedores y no me gusta que le cierren puertas de trabajo a nadie".