Se recalienta el "lindo, pero bruto": la ex de Mariano Martínez arengó la canción de Lali "dedicada" al actor

Mariano Martínez y Camila Cavallo se separaron durante la cuarentena y a finales de julio hicieron pública su ruptura. Aunque la separación fue en buenos términos, la modelo sorprendió al compartir una historia de Instagram en la que se la puede ver cantando el tema Lindo, pero bruto que, como se sabe, Lali Espósito "le dedicó" al actor.

Ni Lali, ni Mariano ocultaron el sabor amargo que dejó su separación. Él la acusó de "nefasta" en un audio de WhatsApp que se hizo público semanas después del anuncio de la ruptura y ella le dedica un palito, cada vez que le preguntan por sus ex parejas. En efecto, es el único ex al que la actriz prefiere "borrar de la lista" y se refirió a él en más de una ocasión como el "innombrable".

En enero de 2019, cuando Lali lanzó el tema junto a Thalía, fueron muchos los que se preguntaron si se había inspirado en su relación con Martínez para escribir la canción. Y la ex Casi Ángeles, atenta a la controversia, no confirmó el dato, pero se encargó de sembrar la duda hasta el día de hoy.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La canción es fuerte. Expone a los hombres que pretenden conquistar sólo con su apariencia. "Eres lindo, pero bruto. Seduces, pero sólo con el bulto. En el bolsillo, sólo hay sencillo. Calladito es que te veo más bonito", reza el estribillo.

En las últimas horas, el tema volvió a ser tendencia. ¿El motivo? Cavallo lo cantó en su Instagram y muchos interpretaron que se trató de un guiño a Lali, con quien nunca mantuvo ningún cruce público. Al momento, el actor se llamó a silencio y la modelo dejó pasar la noticia, sin responder los cientos de mensajes que recibió por el posteo.

En mayo, también durante la cuarenta, Lali volvió a hablar de su ex, después de años de silencio. Fue durante un vivo en el que Cris Morena hizo alusión al modo en el que se terminó la relación entre Lali y Benjamín Amadeo. En efecto, el actor reconoció en vivo en su paso por el ciclo de Mirtha Legrand que Lali le había sido infiel con Mariano Martínez, su por entonces compañero de elenco en Esperanza mía. Rápida de reflejos, Lali intentó no recordar esa anécdota y le espetó a Cris: "No amaste a todos mis novios". La alusión a Martínez, de quien se separó en muy malos términos en abril del 2016, después de sólo cinco meses de romance público (se especula que mantuvieron al menos tres meses su relación en secreto antes de blanquear).

Cris: "Bueno, errores comete cualquiera".

"Bueno, errores comete cualquiera". Lali: "Errores cometemos todas".

"Errores cometemos todas". Cris: "¡Si te contara yo! Errores hemos cometido y más en ese estado".

"Te hago una pregunta que al público le va a gustar. ¿Vos qué pensabas cuando nos poníamos de novios entre compañeros en tus series? Que pasó siempre, porque era el único lugar en el que estábamos", desvió Lali. "¿Cómo no va a pasar? Me parecía algo maravilloso. Además, las parejas que se armaron fueron alucinantes. Lali tiene varias en su haber. ¡Es imposible no enamorarse del mismo elenco que vos!", retrucó Morena.

La letra completa de "Lindo, pero bruto"

Llegaste en tu carrito deportivo y dije "Llegó Cupido"

A sólo dos segundos de mirarte ya me habías convencido

Con tus gafitas oscuras, reloj elegante pero de la China

Lanzaste un par de frases de Internet, de esas recién aprendidas

Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco

¿Por qué no te lees un librito de vez en cuando?

Eres lindo pero bruto

Seduces pero sólo con el bulto

En el bolsillo sólo hay sencillo

Calladito es que te veo más bonito

Eres lindo pero bruto

Tú tienes el talento bien oculto

Estás bien rico para un ratico

No me digas nada y sólo dame el gusto

Dame el gusto, soy Thalía, mucho gusto

Pero no me hables tanto porque me asusto

¿Esta noche que haces? Ven y me complaces

Tú estás bueno pa' que hagamos desastres