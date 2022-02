¿Se ríe del degollado? La postura de Laje sobre Schulman: "Es increíble que siga en el cargo"

"Vos tenés que renunciar... No renunciaste, te tienen que echar al toque". Esta frase podría ser utilizada tranquilamente en su contra, pero Antonio Laje la usó para castigar a José Ernesto Schulman, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos que insultó, agredió y hasta golpeó a una empleada de la terminal de Santa Clara del Mar porque el micro llegó tarde.

Shulman es un dirigente vinculado al kirchnerismo que tomó notoriedad este fin de semana cuando se viralizó en las redes un video donde se lo ve discutiendo y maltratando a una empleada de la empresa Ruta Atlántica porque el ómnibus que estaba esperando venía más demorado de lo que le habían informado. "¿De qué te reís, pelotuda”, increpó Schulman a la trabajadora mientras la mujer solo se limitaba a escucharlo y pedirle que se tranquilizara.

Visiblemente enojado, la golpeó en la cabeza con su mano izquierda y le volvió a gritar: “Hija de puta, ¿de qué te reís?”. “¡Desde hace tres horas que esta pendeja se me está cagando de risa con que el colectivo viene!”, intentó justificarse. El video rápidamente se viralizó y entre las voces que se alzaron contra el dirigente fue la de Antonio Laje, quien fue acusado hace tan solo tres meses de “maltrato laboral”, “violencia” y también por “acoso sexual”.

Mientras veía el repudiable video de Shulman agrediendo a la trabajadora, uno de sus compañeros acotó: "No me sorprende el nivel de violencia de este hombre". Rápidamente, el conductor de Buenos Días América (América TV) se mostró "sorprendido" por tanta agresividad y agregó: "¡Impresionante! Vos tenés que renunciar... No renunciaste, te tienen que echar al toque".

Y sumó: "Más allá de la justicia que, por supuesto, hay una denuncia. Es increíble que vos no renunciaste y que no te echaron. Es una cosa increíble eso. Después de ver esto no lo podés creer". Ese breve momento le sirvió a Laje para convertirse nuevamente en tendencia en las redes sociales y que un incalculable número de internautas salgan a criticarlo por la actitud que tomó frente a las denuncias en su contra.

Luego de la abrupta salida de María Belén Ludueña de los programas Buenos días América y Buenos días América Extra, los cuales se emiten por las pantallas de América TV y A24, fueron muchas las mujeres que se armaron de valentía para contar lo el calvario que vivieron en manos de Antonio Laje, quien recibió denuncias públicas que van desde la violencia laboral al acoso sexual.

De hecho, la periodista Eugenia Morea, reveló que recibió propuestas indecentes de parte del periodista. "Parece que todas las mujeres que trabajamos con Antonio Laje no la pasamos bien. 7 años de 'Buenos Días América', programa que conduce Laje por América TV y sigue acosando mujeres. Si no te acostás con él, te echa sin ninguna explicación", dijo, sumándose así a las denuncias por "maltratos" hechas por Mai Pistiner y Fiorella Vitel.

También lo denunció la periodista Sandra Igelka, ex periodista de la emisora, lo acusó de hacerla “vivir un infierno”. Otra ex panelista que habló sobre Laje fue Sofía Macaggi que en una entrevista dijo: “Pasaron situaciones que no comparto y que me fueron incómodas. Yo soy súper exigente, me gusta crecer y mejorar pero hay formas y formas. No comparto maneras de trabajar".

Y continuó: "No me sorprende para nada. Me parece importante que hayan situaciones que no se naturalicen más y que eso esta bueno como sociedad, de que empecemos a cambiar y a manejarnos de otra manera. No he hablado con ninguna de las denunciantes y me he reservado mis vivencias pero no volvería a trabajar en ese programa". Durante los últimos años, Laje sufrió también las renuncias intempestivas de Soledad Larghi, Julieta Navarro, Carolina Losada y Mina Bonino.

Lo cierto es que las acusaciones contra el periodista derivaron en la salida de Liliana Parodi, quien fue la directora de contenidos del canal América y fue despedida por maltratos. Muchos de los trabajadores del canal se sorprendieron por el despido de Parodi debido a la "banca" que hasta ahora recibía desde hace años de las altas esferas.

Sin embargo, habría sido Claudio Belocopitt, dueño desde el 2017 del 40 por ciento de las acciones del grupo, quien presionó no sólo por los maltratos denunciados, sino también por la baja del rating. Si bien se esperó en un momento que el canal o el propio Laje se pronunciaran al respecto de su futuro dentro de la emisora, desde la emisora enfriaron el tema y el conductor aprovechó para tomarse unos días de vacaciones.

En aquel momento, había trascendido que el periodista había presentado él mismo su renuncia, pero simplemente adelantó sus vacaciones para huir de esta polémica situación. Por esta razón, la agrupación Periodistas Argentinas comenzó a trabajar en el tema y presentó el denominado “Informe América” antes cinco organismos del Estado. En el documento presentado en el Ministerio de Trabajo, en el INADI y en la Defensoría del Público se detallan los casos, pero no obtuvieron respuestas.

En el Informe América, Periodistas Argentinas denunció “el método cruel de producción de noticias que sostiene el multimedio Grupo América”. El documento fue presentado en diciembre y detallaron que "Periodistas Argentinas intervino en por lo menos tres oportunidades en casos de violencia laboral de parte de esta empresa entre 2019 y la actualidad", habían detallado desde el organismo.