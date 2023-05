¡Se salvaron de milagro! El espeluznante accidente de Mónica Farro y su marido

“La vida es hoy y mañana no sabes qué va a pasar”, ratificó Mónica Farro después de lo que pudo haber sido una tragedia automovilística en la cual podría haber terminado con la vida de ella, la de su marido, Leandro Herrera, y el hijo de él.

El domingo por la noche un milagro salvó a la vedette uruguaya y a toda su familia mientras circulaban por la Autopista Panamericana. Es que, según mostró en su Instagram, una rueda del auto en el que se trasladaban se abrió por la mitad y generó que el auto sea imposible de maniobrar y de poder llevar. De hecho, hasta declaró que en ese momento “no tenes otra que dejarlo ir y que pase lo que pase”.

En otras palabras, lo que le sucedió a Farro terminó siendo una desgracia que no fue. Que podría haber pasado a mayores, que hoy podrían estar lamentando de otra manera, pero por suerte los tres se encuentran bien y a salvo.

La velocidad del auto marcaba que se dirigían a 130 km por hora y al romperse una de las cuatro ruedas, creyeron que todo se lo tenían que dedicar al destino porque no les quedaba otra cosa por hacer. Aun así, pudieron bajar la velocidad y llegaron a inclinarse hacia la banquina de la autopista para salvarse la vida.

Fue la misma noche y en el mismo momento en que la actriz posteó a través de sus historias en Instagram un video situada en la banquina, en el cual grabó el estado en el que quedó el neumático. En el mismo, comentó: “La puta madre… De repente venís por Panamericana y sucede esto… No te haces mierda de pedo”.

A la par, su marido, con el que está casada hace cuatro años, reposteó en su cuenta personal el mismo vídeo, agregándole cómo la rueda quedó dividida en dos y asentó: “Cuando no es tu hora, no es!!! Agradecidos a Dios por estar vivos y a salvo”.

Pero luego de la noche traumática y la preocupación que generó lo sucedido, Farro lanzó un comunicado audiovisual en su cuenta oficial contando lo vivido y hasta dejó una enseñanza: hay que vivir el hoy, porque mañana no sabes si vas a estar.

“Hago este video porque anoche subí una historia con una rueda contando que casi nos matamos con mi marido y su hijo en Panamericana y bueno, contarles que estamos bien, agradecidos a Dios, a la Virgen, a San Expedito, a los Ángeles, a quien sea que en ese momento nos salvó porque nos podríamos haber matado los tres. De repente vas a 130 km por Panamericana, te quedas sin rueda y no podes frenar porque el auto te colea, te va para todos lados y si tocas el freno el auto parece que se va a dar vuelta y no tenes otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Gracias a Dios no pasó nada”, manifestó.

“Pudimos ir de la mano rápida al costado, a frenarnos a la derecha, sin que nadie nos choque, sin volcar, sin darnos vuelta y rezando para que no suceda nada. Nada, solo agradecer a la vida. Les quiero decir que hay que vivir el hoy. Sólo el hoy porque mañana no sabemos qué va a pasar. Hay que agradecer respirar todos los días, hay que agradecer levantarte todos los días, hay que intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy”, concluyó.