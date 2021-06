Se separaron Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: infidelidad, celos y reproches

En cuestiones del amor, nunca se sabe lo que puede ocurrir. De eso pueden hablar tranquilamente Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Ellos dos fueron amigos durante muchos años. Incluso ella era amiga de Jimena Barón, la ex pareja del músico. Pero, un día, a fines de 2020 y a pocos meses de la muerte de Diego Maradona, se enamoraron.

De inmediato, le hicieron frente a los rumores y no ocultaron su amor. El primer viaje en pareja fue al sur de Argentina, en una mini gira de la banda del ex delantero de Boca Juniors. Durante esas semanas, compartieron fotos en sus redes sociales y parecía que el amor duraría mucho tiempo. Pero no.

Allegados a ambos aseguran que el noviazgo entre Gianinna y Osvaldo se terminó de forma abrupta. A esas palabras hay que sumarle ciertas actitudes públicas que ambos han tomado en sus redes sociales. En primer lugar, se dejaron de seguir en Instagram, donde mantenían un asiduo intercambio de mensajes.

Pero hay más. El ex futbolista de la Selección Italiana publicó una historia en Instagram bastante llamativa. En ella se ve una foto de Angus Young, el famoso guitarrista de AC/DC. Hasta ahí no hay nada extraño. Dani es fanático de la banda. Pero en la imagen hay algo particular haciéndose, Angus está haciendo los cuernitos con las manos sobre su cabeza.

Pero , en lugar de acompañar la foto con una canción de AC/DC, Daniel le agregó el tema “Cuernos”, de Joaquín Sabina, como música de fondo. Y remató la publicación con una inscripción que dice: “Estado actual”. Así se simple y sin anestesia, Osvaldo dejó entrever que Gianinna le fue infiel.

En ese sentido, la pareja habría cortado su relación a finales de mayo. Luego de algunas sospechas y escenas de celos mediante, Daniel le habría puesto un punto final a la relación, que estaba a punto de llegar a los siete meses. Por su lado, Maradona no hizo ningún mensaje público. Aunque hay otro dato muy llamativo.

Luego de volver a Twitter, el 25 de mayo, Gianinna citó un fragmento de Amor Clasificado, un tema de Rodrigo Bueno: “Busco 1 amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando…”. Después de eso, no volvió a hablar sobre el amor, ni dio señales de enviarle mensajes encriptados al ex de Barón.

Lo que sí es cierto es que ya se separaron. Ya no hay imágenes juntos en sus historias de Instagram, como lo hacían cuando apenas se supo de la relación. “Mi mejor paisaje. Lejos”, había escrito ella en una foto en la que estaban de espaldas Daniel y su hijo Benjamín, fruto de su relación con Sergio Agüero.

Tampoco hubo mensajes por parte del músico. Algo que se había hecho una costumbre. Además de repostear las historias de su entonces novia, Daniel también publicó mensajes como “Love you, Dinorah”, en referencia al segundo nombre de Gianinna. Además, cuando se fueron de viaje por el sur, también le dedicó mensajes Incluso publicó fotos de ellas viéndolo cantar con Barrio Viejo en Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

El último gran romance de Osvaldo había sido con Barón, su ex pareja y madre de su hijo Morrison. En medio de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Jimena se instaló en la casa de su ex en Banfield. Los días de encierro hicieron que el acercamiento sea absoluto. Se dieron una nueva chance. Pero duró poco y terminó todo mal. Cuando la cantante se entero que su ex salía con Gianinna, se enojó mucho. Veremos si ahora, le da una tercera oportunidad al amor. Con ellos y el amor, nunca se sabe.