¿Se separaron? Juliana le dijo que Coti no tiene apoyo y El Conejo le pidió un tiempo

La semana pasada, los participantes de Gran Hermano tuvieron que elegir que ex participante iba a reingresar a la casa más famosa del país. Fue Alexis como líder semanal quien tomó la decisión final ante un empate de puntaje y optó por Juliana Díaz ante Daniela, al buscar un bienestar en Maxi, quien en las últimas semanas sufrió un gran golpe anímico al extrañar a su novia.

Pero reingreso de Juliana a la casa de Gran Hermano revolucionó la convivencia de los hermanitos. ¿La razón? En tan solo un puñado de horas, la joven contó, con lujo de detalles, todo lo que había ocurrido dentro y fuera del reality durante su ausencia, algo que -claro está- está prohibido por las normas del programa.

Sin ir más lejos, Juliana detalló las estrategias de Agustín, habló de la venganza de Daniela, del affaire entre Nacho y Thiago, de la espontánea de Coti que la ubicó como la más odiada dentro de la casa y afirmó que el oriundo de González Catán no tiene apoyo afuera y abandonará el ciclo que se emite por la pantalla de Telefe si llega a tocar la placa.

Pero sumado a todo esto, Juliana logró lo que hasta hace poco parecía algo imposible: provocó la ruptura entre Alexis "el Conejo" Quiroga y Constanza "Coti" Romero. La semana pasada, el "noviazgo" entre ambos parecía haber llegado a su fin luego de que se pelearan en el patio por los constantes celos de ella y las dificultades de su personalidad.

Aquella vez fue por la cercanía del Conejo con Romina Uhrig, quien venía de pelearse definitivamente con Coti y a quien la correntina cree que viene por su hombre. Los celos de Coti ya habían logrado que ella quiera que se "vachan" todas las personas que le andan cerca a su chico dentro de la casa. "La verdad que a mí me molesta y lo voy a demostrar porque no tengo por qué ocultarlo", le había dicho Coti a Alexis.

Aquella escena de ambos se registró en el patio. "No me importa si a vos no te molesta, a mí sí. Y si me tengo que quedar sola, bueno. Me voy porque no me siento bien", le reprochó mientras se paraba y se tomaba el cuello intentando sacarse la cadena que tanto valor afectivo tiene para Quiroga. "Bueno, dame la cadenita", pidió enojado el Conejo. "Dámela a mí, no seas tan ridícula, si vengo atrás tuyo", protestó mientras la seguía.

Y reclamó: "Listo, no contés más conmigo y te digo una cosa, con esas cosas muy personales no se jode". Aunque lo más fuerte y el indicador principal de que la historia entre ambos había llegado a su fin fue el insulto que dijo después: "Pelotuda de mierda". Pero los cortocircuitos entre los "aliados" siguieron durante toda la semana ya que Coti fue sancionada por recoger un mensaje del exterior, lo que le valió no poder votar en el repechaje del miércoles por la noche.

Tras conocer la sanción ejecutada por Gran Hermano, habían protagonizado aquella pelea en el patio. Lo cierto es que luego de celebrar la Navidad, el Conejo decidió separarse definitivamente de Coti justo luego de que Juliana le contara que la correntina está mal vista afuera de la casa. "Gracias por todo, por los momentos que me hiciste pasar", le agradeció ella en una conversación que tuvieron durante la noche del domingo recostados en los sillones. "¿Se corto el noviazgo entre Coti y el Cone? El dijo recién que ya lo tiene decidido. Que al menos por un tiempo…", escribió en Twitter la periodista Marisa Brel, integrante del panel del debate de Gran Hermano. ¿De qué lado están?