Se suicidó un ex Friends: la macabra escena que encontró su mujer al abrir la puerta

Conmoción en Hollywood. El cuerpo del actor Stan Kirsch fue encontrado sin vida el sábado por la tarde. Tenía 51 años y había participado en distintas series emblemáticas de la década del 90. Se lo conoce en la Argentina por su rol haber interpretado a Ethan, el joven menor de edad de Monica Geller en el capítulo "The one with the ick factor" de Friends.

De acuerdo a lo consignado por los medios estadounidenses, fue su mujer quien encontró el cuerpo. El cadáver se encontraba colgado en su baño y, pese a que un equipo de paramédicos llegó a su domicilio de inmediato, fue declarado muerto en la escena.

"Trágicamente hemos perdido a nuestro amado Stan Kirch el 11 de enero. Era tan amado y estamos simplemente devastados. No pude responder todos los mensajes de texto, llamadas y mails; pero he leído y escuchado a cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida", precisó Kristyn Green, su viuda.