"Se te terminó": Britney perdió la batalla, pero activó un millonario plan para destruir a su padre

Después de la cruda audiencia en la que por primera vez pudo expresarle al Tribunal que sigue el juicio que le inició a su padre para suspender el tutelaje legal, Britney Spears sufrió un duro revés. El juez de la Corte Superior de Los Ángeles no sólo le negó la petición de destituir a Jamie Spears como tutor del patrimonio de la millonaria cantante, sino que además lo ratificó como garante en el resto de las áreas de su vida: seguirá decidiendo incluso si puede o no quitarse el DIU que le impide tener hijos, pese al expreso deseo de la artista de tener un tercer hijo con su nueva pareja.

Esta fue la primera vez que Britney interpuso el reclamo judicial y apuntó no sólo contra su padre, sino que también cargó contra su representante. El argumento legal de Jamie Spears es que la cuenta bancaria de su hija no sólo se incrementó gracias a su control (estiman que su patrimonio asciende a 60 millones de dólares), sino que además insiste en que su hija jamás trabajó "de forma forzada".

En efecto, Spears padre presentó el martes por la noche todos los documentos que requirió la Justicia: balances económicos, contratos firmados y reportes médicos. Además, pidió que se investiguen las alegaciones que su propia hija hizo ante el tribunal sobre "trabajo forzado, terapia médica forzada, cuidado médico inadecuado y privación de los derechos personales".

La cantante volverá a insistir en su planteo en las próximas semanas, pero tomó una drástica decisión: continuará con su negativa a trabajar o firmar contratos hasta que la Justicia destituya a su padre como tutor y está dispuesta a que ese rol lo asuma otra persona "imparcial e independiente".

El parate en la carrera de Spears es un duro golpe para Jamie y sus representantes, quienes perciben el diez por ciento de cada contrato que firma la cantante. Sin ir más lejos, tenía pautado regresar a Las Vegas en las próximas semanas para continuar con un nuevo show permanente, pero la cantante ahora pone en duda si cumplirá o no con lo firmado. Esto implicaría una pérdida millonaria por incumplimiento.

"Britney le dijo a su padre: 'Se te terminó todo'. Está dispuesta a perder todo el dinero que ganó en estos más de veinte años de trabajo con tal de poder volver a tener el control de su vida y de su carrera", advirtió una amiga de la cantante a la prensa estadounidense.

A continuación, las duras declaraciones que la propia Britney realizó en la última audiencia:

"No soy feliz. No puedo dormir. Estoy tan enojada que ya no es sano. Estoy deprimida. Mi padre y todos los involucrados con esta tutela, incluyendo mis managers, deberían estar presos".

"La última vez que hablé ante usted (por la jueza), me hizo sentir que estaba muerta. Se lo digo de nuevo porque no estoy mintiendo, así quizás puede entender la profundidad y la gravedad del daño que me han ocasionado. Merezco que haya cambios".

"En (el Estado de) California, la única cosa similar a esto de la tutela es el tráfico sexual: obligar a alguien a trabajar en contra de su voluntad, sacándole todas sus posesiones como la tarjeta de crédito, su dinero, su teléfono y su pasaporte".

"Honestamente, no creí que alguien fuera a creerme. Creí que la gente se reiría de mí. Sólo quiero recuperar mi vida. Ya es suficiente. Todo lo que honestamente quiero es demandar a mi familia y compartir mi historia con el mundo".

Britney aclaró que no quiere volver a someterse a una evaluación de salud mental y denunció que su padre la obligó a utilizar un método anticonceptivo para privarla de su deseo de volver a ser madre junto a su nueva pareja, con quien tampoco tiene autorización para casarse. "Quiero poder casarme y tener un hijo. Tengo un DIU dentro de mí para no quedar embarazada. Mi equipo no quiere que tena más hijos".