Se termina una era en la TV: los famosos y programas que abandonarán la grilla en 2021

Después de un año caótico para la televisión, son muchas las señales que decidieron dar un contundente cambio de dirección y empezaron a reorganizar sus grillas para el inicio de este año, luego de un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus que modificó la manera de producir los programas.

Algunos de los cambios en Canal 9

A mediados de noviembre se confirmó que el Grupo Octubre finalizó el proceso de adquisición de Canal 9 y FM 102.3 Aspen,(posee el 90% del canal de TV y la radio). En este contexto, se determinó la salida del aire del ciclo Nada personal, que conducía Viviana Canosa (llegó a su final el 18 de diciembre) y días más tarde, se conoció que el canal decidió no renovar los contratos y darle fin a Confrontados, el ciclo que comandaba Marina Calabró.

En el espacio que dejó Canosa libre (lunes a viernes, a las 23) comenzó a emitirse desde el 21 de diciembre el ciclo Todo puede pasar, de Nico Occhiatto (actualmente iba los sábados, a las 23). Éste concluirá en marzo, mes en que debutará la programación 2021. Se espera que en esa nueva grilla el horario vuelva a ser ocupado por un ciclo periodístico político, aunque de línea editorial más oficialista que el de Canosa.

Mientras tanto, el lugar que deja Confrontados, luego de la acalorada discusión que mantuvieron las autoridades del canal y la productora Mandarina TV (a cargo del ciclo), fue cubierto por Hay que ver y Todas las tardes hasta que se sume un nuevo ciclo de entretenimientos en el verano.

Canal Trece

A mediados de agosto de 2020 y luego de un éxito que se prolongó durante 20 meses, había llegado a su fin Corte y confección, el reality show dedicado a la moda que conducía todas las tardes por la pantalla de El Trece, Andrea Politti, y que era producido por LaFlia. El ciclo se había estrenado el 14 de enero del 2019 y finalizó tras su tercera temporada logrando más que aceptables números de audiencia.

En medio de la ardua batalla por el rating en épocas de vacas flacas, desde El Trece decidieron apostar por el regreso del programa de moda. Una vez más, Corte y Confección volverá a las tardes y será nuevamente conducido por Andrea Politti. Según trascendió, el propio Tinelli prepara un regreso triunfal con una edición especial del ciclo de costura al mejor estilo MasterChef Celebrity.

Según trascendió, la producción ya habría cerrado a su primer participante: la diseñadora, modelo y defensora de los derechos de los animales Paz Cornú. Al mismo tiempo, contará con la participación de María Fernanda Callejón y Barbie Vélez. El renovado Corte y Confección saldrá al aire desde el estudio mayor de La Corte, aunque todavía no se determinó si el programa se emitirá nuevamente en un formato diario.

Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka, fue el gran caballito de batalla del canal durante todo el 2020. El ciclo fue el más visto de El Trece y fue mutando debido a la cuarentena. En un principio tenía muchos juegos de contacto, en los que participaban celebridades, y luego había otros de ingenio y de fuerza, con taxistas en una primera instancia que contaban con autorización para salir de su casa en pleno confinamiento obligatorio.

Por esta razón, al ser el programa con mayor números de ventas y rentable en todos los sentidos para El Trece, seguirá al aire durante el 2021. Guido se tomó las dos últimas semanas de diciembre de vacaciones y dejó grabados 10 programas para no interrumpir la salida al aire del ciclo.

El conductor regresará al trabajo el lunes 4 de enero con nuevos juegos y con el staff de figuras, que incluyen a Hernán Drago, Mica Viciconte, Rodrigo Vagoneta, Roberto Peña, Magui Bravi y Ximena Capristo, entre los famosos que forman parte recurrente del exitoso programa.

Otro programa que seguirá adelante es el Cantando por un sueño, por lo menos durante el mes de enero, para preparar el eventual regreso de Marcelo Tinelli con su histórico Bailando por un sueño.

El ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, producido por La Flia, también es uno de las sorpresas del año, a pesar de que perdió si batalla en audiencia con MasterChef Celebrity. En el reality de canto habrá incorporaciones sorpresa para poder seguir un tiempo más al aire: la producción ya está tentando a nuevas figuras. Y tal vez volvería el BAR para agregarle un poco de picante al tramo final el concurso.

Por otra parte, Adrián Suar está barajando la posibilidad de comprar alguna ficción extranjera para programar durante las noches del canal. Vale recordar que El Trece fue la primera emisora que programó una novela de Turquía, Las mil y una noches, logrando el primer gran éxito en nuestro país.

Por otra parte, el reconocido noticiero del Trece, Telenoche, cambió y se renovó. María Laura Santillán dejó la conducción después de 17 años y su lugar fue ocupado por Luciana Geuna, en medio de un escándalo que contó con una carta documento incluida. Con respecto a su futuro, Santillán, podría recalar en América, aunque también existen versiones que la vinculan con el canal LN+ tras su abrupta salida de Telenoche.

Telefe

El programa Pasapalabra se cruzará de vereda para volver a la pantalla chica. Después de despedirse de El Trece en los primeros meses de este año, Turner Latin America cerró las negociaciones para que vuelva a la grilla de Telefe. Cabe recordar que el ciclo había salido del aire y tuvo un abrupto final a causa de la pandemia de coronavirus y la posterior emergencia sanitaria declarada por el gobierno Nacional.

Desde su estreno el 21 de enero de 2016 el ciclo se mantuvo al aire de manera ininterrumpida, primero en su versión semanal nocturna, luego tuvo ediciones diarias a la noche hasta que en su etapa final ocupaba las tardes de eltrece. De esta manera, Iván de Pineda regresará a Telefe, cuando se desempeñó como coconductor del magazine Versus. Y lo hará con el ciclo con el que cautivó a millones durante las tardes del Trece.

América TV

Eduardo Feinmann dejó A24, canal en el cual lideraba en el segmento de 19 a 22, de lunes a viernes y, junto a Jonatan Viale, se irá juntos a LN+. Si bien Viale habría sido tentado por TN, una propuesta que finalmente no aceptó, se inclinó por LN+. El horario que ocuparía sería dentro del prime time y además seguirá manteniendo su tradicional pase con Feinmann, aunque esta vez en una emisora diferente.

Por otra parte, Luis Novaresio decidió no continuar en la conducción de Animales sueltos. “Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa. Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mi, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…”, anticipó.

La idea es que en el horario que hoy está Animales Sueltos, debute durante el verano Jey Mammon con un ciclo diario, producido por Jotax, y según los resultados, el programa podría seguir durante todo el año. Mientras tanto, Pedro Alfonso y Karina La Princesita serán los presentadores de un nuevo programa de entretenimiento que irá este 2021 por la pantalla de América.

Sería la primera vez que el actor y comediante se anima a la conducción. En 2019, el ex productor de TV iba a encabezar un ciclo con actualidad y humor en Telefe junto a su pareja, la modelo Paula Chaves, y un gran equipo, bajo producción de La Flia. Sin embargo, esa iniciativa se frustró. Además, la intérprete de “Con la misma moneda” también se probó durante una semana como panelista y fue la jurado sensación del Cantando 2020.

Ambas figuras grabaron un episodio piloto para este nuevo programa de televisión. La productora que se hará cargo del show será LaFlia, empresa dirigida por Marcelo Tinelli, y se espera que este ciclo de entretenimiento sea emitido durante el verano a través la pantalla de Améca TV. Según trascendió, podrá verse durante los meses de febrero y marzo. Este sería el debut de ambas figuras en la conducción.