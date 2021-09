¿Se terminó? Marengo se separó de Fort: "Necesitamos un tiempo para resolver unos temitas"

El pasado 14 de septiembre, Rocío Marengo sorprendió a todos los presentes en el estudio de ShowMatch al explotar al aire en contra de Eduardo Fort, su (¿ex?) pareja desde hace más de 8 años. "Estoy harta, re podrida. Ocho años al lado de él, bancando a la ex (Karina Antoniali) que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme", aseguró.

Ante la mirada atónita de Marcelo Tinelli, la concursante de La Academia agregó: "Que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá...Estoy hasta acá de todo porque no hago más que remar en mi vida sola".

De aquel incómodo momento que se vivió en vivo hasta hoy ya pasó más de una semana y Carlos Monti se animó a confirmar que la pareja finalmente optó por separarse en no muy buenos términos. "¡¡¡Están separados!!!", anunció en el programa Nosotros a la mañana, afirmando que la modelo y el hermano del recordado Ricardo Fort ya no están más juntos luego de que ella lo tildara de poco hombre por no acompañarla en su carrera.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien Marengo le envió un mensaje al periodista, dándole más información sobre su presente amoroso y sin dejar en claro si seguía, o no, con el empresario, Monti reafirmó sus dichos y dio por hecho la separación. "Le escribí para preguntarle cómo sigue su historia con Eduardo Fort después del pase de factura en la pista de La Academia, porque se cansó de sus promesas...", contó el panelista del ciclo conducido por el "Pollo" Álvarez y Sandra Borghi.

Y siguió: "A partir de ese momento se involucraron en esta historia los hijos de él y empezó lo que podemos llamar una guerra fría en lo que era la pareja de Rocío y Eduardo. Tengo un WhatsApp de ella y es bastante claro: ´Hola ,Carlos. ¿Cómo estás? Yo sigo ensayando y cumpliendo con mis compromisos laborales. Esta semana es el súper duelo así que había muchas coreos que preparar´".

Cabe recordar que los dichos de Marengo cayeron muy mal en el entorno familiar de Eduardo Fort. La primera en salir a defenderlo fue su hija, Macarena, quien aseguró que "Rocío no va a ser de vuelta bienvenida" a su familia ni a su vida. "Se lo mandé a ella pero se ve que para hablar en la tele puede pero para responder un mensaje no tiene tiempo. Me enojó todo. Las formas, sabiendo que mi papá no es una persona mediática y que no le gustan los medios", arremetió.

Al mismo tiempo, quien también fue muy dura con la modelo tras su descargo en vivo fue la ex pareja del empresario, Karina Antoniali, quien realizó un contundente descargo en las redes sociales: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo”. Durante el audio que le envió a Monti, Marengo se tomó unos segundos para contar cómo está viviendo su performance en el certamen de canto y baile.

Y sobre Fort, aclaró: "Por el momento no quiero contar qué está pasando en mi relación porque queremos transitarlo en paz. Necesitamos un tiempo para resolver unos temitas entre nosotros... Veremos". Días atrás, la Koala girl le había hecho un ultimátum al empresario: "Me sentí boludeada. Si no me vas a ayudar a volar, despejame la pista. Todos los novios de las chicas vinieron, y yo quería que él viniera", disparó.