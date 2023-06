"¡Se va a descogotar!": la hermana de Thiago de Gran Hermano quedó atorada en la ventada de su casa

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, el ex concursante de Gran Hermano, supo saltar a la fama y no por ser la hermana dé. Y es que de la noche a la mañana, la joven de González Catán, partido de La Matanza, recorrió todos los medios de comunicación gracias a su feroz opinión sobre Daniela Celis, a quien no dudó en definir como "un gato con botas”; por haber sido apuñalada en medio de una discusión con sus vecinos; por la violencia de su padre que terminó detenido; gracias a su breve amorío con el actor de El marginal, Brian Buley o gracias a su postulación para la próxima edición de la casa más famosa del país.

Ahora, la joven volvió a estar en boca de todos debido al desopilante episodio que protagonizó en su casa de González Catán. Resulta que mientras que su hermano posa ante las cámaras junto a Luciano Castro o Mauro Icardi, disfruta de todos y de cada uno de los eventos adonde lo invitan y le dedica el tiempo libre a su pareja, Camila sufrió un accidente doméstico y decidió compartir el dramático video de ese momento en su cuenta de Instagram.

Tal y como se puede ver en el insólito y breve clip, la cabeza de la joven quedó atrapada entre dos de los barrotes de la reja de su ventana. "Por meter la cabeza adonde no me llaman", escribió. En el video se puede ver como Camila hace gestos para desdramatizar la situación, mientras que los testigos del momento, entre carcajadas, gritan: "Tirá el cuello para atrás, dale, para atrás, ahí va... Se va a descogotar".

En enero de este año, Camila había despertado preocupación y sorpresa luego de que trascendiera que había sido apuñalada en medio de una discusión con sus vecinos en González Catán, partido de La Matanza. "Apuñalaron a la hermanastra de Thiago de Gran Hermano. Fue durante una pelea con vecinos en su casa”, había confirmado Mauro Szeta en las redes sociales.

Además, el periodista había detallado que Camila "quedó en el medio de una disputa por la casa, con vecinos denunciados por usurpación". Afortunadamente, la hermana de Thiago estuvo en todo momento fuera de peligro y, apensar de la brutalidad de las imágenes de ese momento, sanó por completo. Aunque debió ser internada para suturar las heridas. En ese sentido, revelaron que la joven había intentado defender a una amiga de los golpes de un hombre.

Cuando se interpuso, el agresor había sacado una navaja y la hirió en dos o tres partes de su cuerpo. Mientras la Policía investiga el hecho, Camila rompió el silencio y en diálogo con Invasores de la TV (América), explicó que la disputa comenzó cuando su hermano Lautaro, de 16 años, fue golpeado por otro adolescente. Al ver esto, ella intervino y los separó. Pero a los pocos minutos, la madre del agresor apareció, comenzó a insultarla y la apuñalaron.

La exitosa última edición de Gran Hermano generó una ola de fanatismo por el formato y el reality, que motivó que para la inscripción de la próxima temporada, que comenzará en diciembre, se estén anotando miles de aspirantes, según demuestran la infinidad de videos de castings que están dando vueltas por las redes sociales. Una de las personas cercanas a ex integrantes del reality que se anotó fue Camila.

De hecho, compartió un video detallando las razones por las que debería entrar a la casa más famosa del país. "Mi nombre es Camila Denis. Me gustaría entrar en la casa de Gran Hermano para tener una experiencia. Soy de La Matanza, Buenos Aires, kilómetro 35. Me gustaría ir a la casa de Gran Hermano para tener una experiencia y poder, o sea, presentarme, yo soy esta persona... no sé qué decir", cuenta la hermana de Thiago en el video de presentación.

Si bien no se luce en lo que cuenta, la productora de Kuarzo y la emisora Telefe saben muy bien quién es ella. Su perfil deInstagram cuenta con más de 360 mil seguidores, y su popularidad la hizo una persona famosa durante las galas en las que fue a acompañar a su hermano. Quienes no perdonaron la presentación de la joven fueron los agudos y críticos ojos de los perfiles anónimos -y no tanto- de las redes sociales, donde se juzgó a la mujer por la escueta postulación ofrecida, mientras que algunos otros hasta la insultaban y la humillaban por su forma de vestir, de hablar y hasta de moverse.