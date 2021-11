¿Se vengó? Pampita borró la imagen de la China en su reality y estalló de nuevo la bronca

Algunas heridas, traiciones y dolores son difíciles de olvidar. Y nadie puede reprocharle a la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain que todavía sigue enojada por todo lo que sucedió con la actriz Eugenia “China” Suárez, la mujer con la que la engañó su ex marido Benjamín Vicuña.

Pero ahora ese capítulo sumó un nuevo episodio; al parecer Pampita decidió blurearle la cara a la China en los pocos momentos en los que aparece en su reality Siendo Pampita, que comenzó a producir antes del nacimiento de Ana, su quinta hija.

Según se ve en las imágenes que mostraron este jueves en Los ángeles de la mañana, al momento de editar el video que salió por Paramount+ (plataforma en la que se emite el reality de la modelo) le cubrieron la cara a la China Suárez, que aparece de fondo en el festejo junto a su hija Magnolia en brazos. Por caso, también se le tapó la cara a la menor ya que no pueden aparecer, salvo que sus padres lo hayan autorizado.

“Esto es en la casa de Pampita y Roberto. La China es la mujer sin cabeza”, opinó el periodista Ángel de Brito, a lo que la panelista Yanina Latorre sumó: “No sé cuál será la explicación oficial de esto”. “¿Será que me van a blurear a mí también?”, indagó, curioso De Brito, y se sorprendió cuando Maite Peñoñori confirmó que él ya salió en el reality: “¿Ya aparecí? Qué rata Pampita, no me mandó ni un vino”. Sobre el efecto que colocaron sobre el rostro de la China, Ángel de Brito detalló: “Yo tengo data. Acá hay alguien que dijo ‘me la borran, yo acá no la quiero ver’”.

“Para mí no fue algo económico”, aportó Maite, y el presentador le dio la razón. Descartando posibles autores, agregó: “No fue Benjamín Vicuña porque él ya no corta ni pincha, y Roberto García Moritán tampoco porque no puede ni abrir la boca”.

El momento en el cual aparece la China en el reality corresponde a mayo del año pasado cuando hicieron un festejo sorpresa para Beltran, uno de los hijos de la pareja. En esa época, Pampita estaba embarazada de Ana y no dudó en organizarle una celebración íntima al niño con sus amigos.

“No imaginábamos que iba a haber repercusiones por eso. Hace mucho que como familia nos manejamos así, vamos todos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año. Es lo que corresponde por los chicos. Que tengan un ambiente de tranquilidad, paz y de amor. Creemos que el amor solo se enseña con el ejemplo y eso es lo que reina en nuestra familia. Hay muchos chicos de todas las edades y van a seguir nuevos integrantes y me parece que se críen así. Para nosotros es algo muy natural", aseguró ella.