¡Se viene Bake Off! El cambio obligado que hicieron para evitar otro escándalo

Anoche llegó a su fin La Voz Argentina, uno de los programas más visto de la televisión argentina en lo que va del año. Con cifras realmente inusuales de audiencia para la época, el programa que condujo Marley por la pantalla de Telefe cerró su participación en la grilla con un promedio de 24 puntos de rating y picos de 25.8, tan solo un par de unidades por detrás de lo que fue la gran final de Master Chef Celebrity 2 que obtuvo un promedio de 27,3 puntos y un pico de 28,5 puntos.

Estos realitys le permitieron a Telefe despegarse de la lucha por el rating y liderar la tabla en soledad. De hecho, la señal mantiene un promedio diario de audiencia de 9 puntos, seguido muy por detrás por Canal Trece y sus 5.7 unidades. Pero lejos de dormirse en los laureles, el canal de la spelotas ya prepara el comienzo de su nuevo caballito de batalla: Bake Off.

El próximo lunes 13 de septiembre dará inicio la nueva temporada del concurso de pastelería que traerá nuevos cambios con respecto a las ediciones anteriores. Cabe recordar que a principios de julio del año pasado, la temporada anterior de Bake Off llegó a su fin y Samanta Casais, la "gran villana" del certamen de Telefe por aquel entonces, terminó siendo sancionada por la producción del programa.

La pastelera de 31 años había sido acusada de mentirle a la producción del reality y omitir que tenía una serie de cursos de pastelería profesional en su haber: de hecho, cursó con Osvaldo Gross y se recibió de chef en el Instituto Argentino de Gastronomía. A partir de esta información, el jurado emitió un fallo que provocó más alegría que pasión en las redes sociales.

En medio de una gran polémica, definió la eliminación de Samanta, a quien descartaron del certamen por haber mentido en su declaración jurada y ocultado que era pastelera profesional y no amateur, un requisito fundamental para participar del reality, y dieron como ganador fue Damián Pier Basile, que se quedó con el envidiable premio: 600 mil pesos.

Al descubrir que Samanta había trabajado previamente como profesional -el ciclo sólo admite participantes amateurs-, el reality quedó bajo la lupa y su definición, que había sido grabada hace un año, se vio afectada. Luego de algunas averiguaciones, se confirmó la irregularidad que fue comunicada en la emisión del capítulo final y se determinó que Samanta había mentido en la declaración jurada que firmó antes de concursar.

Además, hubo otros condimentos que molestaron, y mucho, a la producción y a la audiencia del reality. Todos relacionados a Samanta, claro está. La joven trabajó como pastelera en el famoso restaurante de San Telmo, “Café de San Juan” y cocinó en Tarde Xtra, un magazine que se emitió por la pantalla de C5N. También fue acusada por estafa en las redes sociales y denunciada por "homicidio culposo" por un hecho que ocurrió en noviembre de 2017.

A partir de estos hechos, la producción de Bake Off optó por hacerle algunas modificaciones a formulario de inscripción para la tercera entrega de este reality que llegará el próximo lunes. En el cuestionario al que accedieron los postulantes en la convocatoria abierta que llevó a cabo Telefe, la producción agregó lo que para ellos son dos preguntas muy importantes y, claro está, extremadamente directas; "¿Ha estado en la televisión antes?" y "¿Tiene alguna condena criminal?".

Pero esos no son los únicos cambios que sufrió el programa con respecto a su antecesor: el reality conducido por Paula Chaves no contará con la participación de Christophe Krywonis y la destacada cocinera Dolli Irigoyen tomará su lugar, junto a Damián Betular y Pamela Villar, en el jurado. “Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder”, sostuvo Irigoyen al ser consultada por lo sucedido con Samanta Casais.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad explicó que la producción decidió, tal y como ocurrió con las dos ediciones de Masterchef Celebrity, grabar dos finales distinta spara evitar filtraciones o futuros spoilers. “Siempre hay alguien que lo filtra y le saca la emoción. Habrá 14 participantes, cada uno con su personalidad, cada uno con su grado de experiencia de lo que traen de la casa", adelantó la reconocida cocinera.

Y sumó: "Pasa de todo, hay que estar atentos, a que un día uno sale mejor y al otro día se derrumbó, o derrumbó su propia torta. Te podés encariñar de su historia de vida, pero cuando hay que calificar somos absolutamente estrictos. A veces tenemos diferencias que ahí las hablamos pero cada uno lo expresa con absoluta libertad, al momento de juzgar hay que hacerlo y no hay contemplación. A veces te duele, se te parte el corazón pero es así”.

Bake Off está programado para comenzar en el horario que dejó vacante La Voz, es decir, desde las 22.30. Contará con 14 participantes y el premio que se llevará el ganador aumentó considerablemente con respecto a la suma que se llevó a su casa Damián Pier Basile, último ganador del reality. Esta vez, el premio será de un millón y medio de pesos, mismo montó que logró Francisco Benítez tras coronarse campeón de La Voz Argentina.