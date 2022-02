¿Se viene el blanqueo con Tini? De Paul confirmó su separación y arde el "like" de la polémica

Después de resistir durante meses los rumores de ruptura, Rodrigo de Paul finalmente confirmó su separación de Camila Homs, con quien mantenía una relación desde la adolescencia y tuvo dos hijos: Francesca (3 años) y Bautista (7 meses). El "like" de la polémica, los rumores de acercamiento con Tini Stoessel y las esquirlas del affaire entre Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi que condimentaron la ruptura.

La confirmación llegó de la mano de Joaquín "el Pollo" Álvarez, quien le preguntó en vivo a través de un mensaje al futbolista si efectivamente se había separado de la madre de sus hijos. "La vez que le pregunté a Rodri, que es amigo, me había dicho que sí; pero si querés le vuelvo a preguntar, le escribo ahora", advirtió el periodista, después de que Carlos Monti le preguntara en vivo por el estado civil del futbolista.

Y la respuesta, para sorpresa de muchos, llegó de inmediato. "Me respondió De Paul. No sé si está mirando el programa o no. Me dijo: 'Sí, amigo; estoy separado hace meses. Nos queremos mucho, hay mucho cariño; pero... sí".

De esta forma, el futbolista del Atlético Madrid le puso punto final a las especulaciones que comenzaron el año pasado, después de que se lo señalara al deportista como uno de los jugadores de la Selección con los que se habría enviado mensajes la ex Argentina, tierra de amor y venganza.

Pese a que sorteó con elegancia las esquirlas del "Icardi-Gate", lo cierto es que días después el futbolista enfrentó nuevos rumores: ahora se lo vinculaba con Tini Stoessel. En su momento, no sólo se habló de un affaire, sino que se rumoreó que habrían mantenido al menos dos encuentros: uno en Buenos Aires y otro en Europa.

Días atrás, al futbolista "se le escapó" un like en Instagram a Tini, que rápidamente borró. "Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like. Le dio 'me gusta' y después lo borró para no ser noticia. Pero fue tarde, porque yo lo vi y ahora ya no está más", precisó la panelista de Mañanísima, Estefanía Berardi. Al momento, el futbolista evitó referirse a los rumores que lo vinculan con la cantante.

De Paul y la madre de sus hijos comenzaron su relación doce años atrás. Después de que el futbolista diera el salto a Europa, la joven abandonó su carrera como modelo en la Argentina para acompañarlo en el Viejo Continente. Hace menos de un año recibieron a su segundo hijo, que tenía menos de una semana cuando la Argentina se consagró campeona de América.