¿Se viene la segunda temporada de ATAV?: cambio de actores y salto en el tiempo

Si hubo una ficción que rompió con el rating en la televisión argentina fue Argentina, tierra de amor y venganza, más conocida como ATAV. La novela ambientada en de las década del 30 y el 40 del siglo XX terminó con un final abierto. Tras el final de varios personajes, los libretos indicaban que la historia continuaría con el destino de varios personajes y el de sus hijos.

Por supuesto, muchos actores no serían de la partida. Por ejemplo, Benjamín Vicuña. Es que que su personaje, el malvado Torcuato Ferreyra, que le hizo la vida imposible a la polaca, interpretada por Eugenia Suárez, murió de forma trágica en la ficción. Pero otros, podrían continuar en una segunda temporada de la serie.

Por ejemplo, la China como la Polaca, o Gonzalo Heredia, Mercedes Funes y hasta incluso Fernán Mirás, quien atrapó a todos con su perverso Samuel Trauman. Pero, al parecer, los planes han cambiado durante las últimas semanas. Si bien los rumores indicaban que Adrián Suar iba a producir la segunda temporada de ATAV ambientada en los 40 y comienzos de los 50, nada de eso sucederá. Al parecer, desde Polka se saltearán una de las etapas más significativas de Argentina: el peronismo.

Uno de los indicios los dio Ángel de Brito desde su cuenta de Instagram. A través de un vivo, el conductor relató que Vicuña y la China no estarían presentes en segunda parte de ATAV. Además aseveró que los actores consultados para este año fueron Eva de Dominici, Natalie Pérez y Delfina Chaves, quien se lució en la primera temporada.

Al parecer, la historia será ambientada en los 60 y no contará con los actores de la primera temporada. "No me convocaron para la segunda parte de Argentina, tierra de Amor y venganza", afirmó Gonzalo Heredia a BigBang cuando fue consultado sobre su participación para el 2022 en la ficción del 13. Por su parte, ni Fernán Mirás, Mercedes Funes, y tampoco Delfina Chaves respondieron si formarán parte de la novela.

Según pudo averiguar BigBang las grabaciones empezarían recién en el segundo semestre del año: "Todavía no se contactaron a los guionistas originales, que en caso de recibir la propuesta, tampoco se sabe si les gustaría comenzar en esa fecha". Con respecto a la versión publicada por el periodista Angel de Brito sobre el escenario de la novela continúe en la década del 80, a principios de la democracia, "podría ser una posibilidad", confirmaron fuentes allegadas a la producción.

“La idea de Suar el año pasado era comenzar en noviembre las grabaciones y estrenar en marzo de 2022 pero el proyecto sigue verde y en carpeta”, aseguraron fuentes allegadas a la ficción de El Trece. Por ahora, habrá que esperar.

Cabe destacar que hace un tiempo, Toto Kirzner, hijo de Suar, había descartado su participación en la segunda temporada y explicó: "Si la idea es hacer la historia, 20 años después, no creo que los que éramos personajes jóvenes en la última temporada podamos hacer de nosotros mismos, nos falta vida por más buenos actores que seamos".