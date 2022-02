Leuco aniquiló a Pallares, su nuevo compañero de canal, por las internas de Telenoche

El desembarco de Adrián Pallares en El Trece generó cierto resquemor, en especial en el equipo de Telenoche. ¿El motivo? El periodista de espectáculos fue uno de los que más información aportó sobre la fuerte interna en el noticiero y Diego Leuco no dudó en pasarle factura.

En diálogo con el ciclo Agarrate Catalina, el conductor de Telenoche manifestó su incomodidad por la información que en su momento Pallares confirmó sobre las presuntas clases de actuación que Leuco y su dupla televisiva, Luciana Geuna, habrían tomado para "parecerse a Cristina Pérez y Rodolfo Barili" (su competencia directa en Telefe).

"A mí no me enojó eso, primero porque no es verdad y no pasó. Me encantaría, es una herramienta buena. Es algo que se suele hacer, pero no era el caso. A mí la verdad no me molesta que digan cosas que no son, porque cada uno hace lo que puede y en el periodismo uno siempre está abierto a la posibilidad de equivocarse", aseguró.

Pese a la diplomática primera respuesta, Leuco reconoció que se sintió "burlado" por el modo en el que se trató la información. "Era una noticia que no era correcta y además hubo como cuatro o cinco días seguidos donde los que se hablaba de manera muy burlona. Otra información falsa que decía que nosotros no teníamos contrato para este año, cosa que no era cierta y como que decían de manera jocosa que nos querían echar o nos querían reemplazar y me parece que con el trabajo no se juega".

"Insisto, tampoco fue eso lo que me enojó. Lo que me enojó es que después de cinco o seis días de estar diciendo cosas que no están buenas contra una persona, después te mandan móviles a la puerta de la radio con la cámara encendida como si yo fuera un corrupto", sumó.

Atento a que ahora Pallares es compañero de canal, Leuco moderó las críticas y aseguró que mantiene una buena relación: "Igual, fue una bronca del momento y que a los diez minutos con Adrián, con quien tengo una gran relación, lo recontra resolvimos y ahora somos compañeros de canal y está más que bien".

Consultado sobre su relación actual con Geuna, Leuco reconoció: "Es realmente una de las mejores cosas que me pasaron en mi vida profesional. Nos reíamos mucho porque somos re distintos. Yo la gasto porque le digo que es medio hippie, menos material. Pegamos buena onda de entrada. De hecho, nos cargan porque yo la espero para entrar al canal y entramos juntos al estudio. Para mí, gran parte de la alegría de ir a Telenoche a laburar es encontrarme con ella".