¿Se volvió loke? ¿eh? ¿eh?: L-Gante sortea un millón de pesos entre sus fanáticos

Elián Angel Valenzuela, alias L-Gante, siempre está en boca de todos, ya sea por su música o por sus escándalos. La semana pasada, fue acusado de agredir a un fan que se acercó al barrio Bicentenario, donde vive su mamá, para pedirle una foto: la víctima terminó "con un corte en el cuero cabelludo y desvanecido" a raíz de un golpe con un arma de fuego en la cabeza que aparentemente le habría propinado el cantante.

Pero en las últimas horas, el cumbiero oriundo de General Rodríguez dio que hablar a raíz de un particular gesto solidario en las redes sociales. Si bien el creador de la “cumbia 420″ se encuentra de gira en México, donde tiene programada una serie de conciertos, se tomó unos minutos de su cuento para anunciar el sorteo de, nada más ni nada menos, un millón de pesos. “Tengo ganas de regalar un millón de pesos en Argentina", dijo.

Y agregó: "Hasta ahora te dejo esa data. Estate atento, chequea la info”. L-Gante afirmó en su cuenta de Instagram que busca “alegrar la casa” del que se consagre como ganador. También llamó a "chequear" la información que pueda aparecer en sus redes sociales, aunque hasta el momento no hay novedades sobre el sorteo. Cabe recordar que el músico viene de hacer un sorteo de un celular de alta gama que ganó una de sus fans de la provincia de Córdoba.

Algo similar ocurrió durante los meses de enero, febrero y marzo, pero del lado de la política: Javier Milei cumplió con su promesa de campaña y sorteó durante tres meses seguidos su sueldo de diputado electo. A través de Mi Palabra, el nombre con el que denominó el economista al suceso en el que sortea su dieta de legislador, más de dos millones de personas tuvieron la posibilidad de ganar más de 300 mil pesos el mes pasado.

La última ganadora fue la concursante llamada Cecilia Gabriela Agüero, oriunda de Córdoba. La joven de 26 años contó en diálogo con Milei, por medio de una llamada telefónica que se vio en el Instagram del diputado, que el dinero lo iba a destinar a terminar su casa en la que vive con su novio. Con respecto a L-Gante, la semana pasada fue acusado de golpear con un arma a un fanático. “Yo estoy en otra”, afirmó el músico al ser consultado por un móvil de “Cortá Por Lozano”.

En ese sentido, describió el hecho como “algo ilógico”, declaró que no estaba en su casa en ese momento y agregó: “Además, vivo haciendo cosas que no sé ni qué día es hoy”. Me pusieron en conocimiento de esta denuncia, hablé con Elián y el mismo me la negó. Entiendo que es otra persona que quiere sacar algún tipo de provecho de él". aseguró el abogado del artista, Alejandro Cipolla.

El letrado dijo que al momento en el que aseguran habría ocurrido el hecho, él no se encontraba en el mencionado domicilio: “No se sabe ni siquiera quién es ni qué pasó, es una ridiculez”. De acuerdo con esta nueva denuncia, un joven se acercó hasta la casa de Claudia Valenzuela, quien acompaña a su hijo en cada paso y fue la creadora de su nombre artístico, y fue agredido por L-Gante.

El joven fanático fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Vicente López, de la mencionada localidad de la zona Oeste, de acuerdo a la Radio Municipal de General Rodríguez, en estado inconsciente y con un profundo golpe en la cabeza producto de un culetazo. El hecho recayó en la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 10, pero la fiscal de la causa no pudo contactar a los testigos que acompañaban al joven lastimado ni conseguir videos de cámaras de seguridad.

El autor de Cumbia 420 ya había sido denunciado en dos oportunidades por hechos similares: a comienzos de febrero, los vecinos contaron a la Policía que en medio de un conflicto, del que no se brindaron mayores detalles, L-Gante sacó un arma de fuego y disparó al piso luego de amenazar a tres jóvenes. “Es una locura, mal", dijo el cantante en aquel entonces.

En su descargo, L-Gante negó haber amenazado al joven de nombre Brian con un arma: Si estuviéramos en un mundo en el que nos dejáramos llevar por los medios, el L-Gante esta semana fue un secuestrador, un loco, de todo un poco. Pero estamos tranquilos acá. A la gilada ni cabida. Estuvo caminando no solo por el techo de mi casa sino por otras y su pensamiento fue erróneo, porque habrá creído que no había gente y sí había. Yo no estaba en ese momento".

Sobre el incidente ocurrido con los vecinos, el músico sostuvo: “Yo estaba viniendo para el barrio y hubo una secuencia en la que había un ‘gato’ andando por los techos. Su pensamiento fue erróneo, porque habrá pensado que no había gente, y sí había”. Y agregó: “Yo soy consciente del lugar en el que estoy hoy en día. Esa es mi respuesta”.

Además, había asegurado que el yeso que lucía en uno de sus brazos en aquella oportunidad no estaba relacionado con el incidente, sino que sufrió un accidente doméstico: “Subí apurado por una escalera a decirle algo a mi amigo y me caí arriba del brazo y me fracturé dos dedos”. Mientras que, sobre su reciente mudanza a un country, contó que se debió a motivos de seguridad: “Adquirí un lugar para que mi hija esté con más seguridad. Robos y gente atrevida hay en todos lados".

Por aquel hecho, la fiscal Alejandra Rodríguez lo notificó de la imputación por amenazas, portación de arma de guerra y de haber efectuado dos disparos. La imputación se desprende de una denuncia realizada por los vecinos del propio Elian Valenzuela, quienes aseguraron que el joven los amenazó con un arma de fuego en un confuso episodio en la vía pública. En tanto, en diciembre del año pasado, el ex manager de Yao Cabrera, Cristian Manzanelli, denunció L-Gante por "tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas" durante la presentación oficial de la pelea que iban a protagonizar el youtuber uruguayo con Marcos René "El Chino" Maidana el pasado 26 de marzo en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

Aquella velada terminó con una pelea entre Manzanelli y L-Gante cuando finalizó la conferencia de prensa. “Tenés miedo, pu... ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?”, le preguntó el cantante, visiblemente molesto, a Manzanelli mientras lo amenazaba con una copa rota. Segundos después, algunos de sus allegados lograron contenerlo y, horas más tarde, el representante lo denunció por tentativa de homicidio simple.