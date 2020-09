Sebastián Estevanez mostró cómo quedó su rostro tras el accidente y alertó a sus seguidores

A finales de agosto, Sebastián Estevanez sufrió un accidente doméstico cuando intentó usar alcohol para encender una fogata. El bidón explotó en sus manos y el actor de 49 años sufrió quemaduras también en su rostro. Tres semanas después, publicó la primera imagen de su cara y alertó a sus seguidores.

"¡Hola! Por suerte estoy mucho mejor. Muchas gracias por los mensajes tan lindos. Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar. Por favor, nunca usen cosas inflamables para encender el fuego. Tengan mucho cuidado", advirtió el actor en su cuenta de Instagram.

Una semana atrás, el actor hizo público el accidente, también desde sus redes sociales. "Agradezco a mi familia, mis amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días, en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte, no les pasó nada a mis hijos, ni a Ivana; y cada día estoy mejor. Hace dos días que ya no tomo antibióticos, ni analgésicos".

El actor se sometió a tres semanas de curaciones y un tratamiento ordenado por el doctor Gustavo Sampietro, que incluyó además de los antibióticos y analgésicos mencionados por Estevanez, el uso de cremas regeneradoras para la piel.