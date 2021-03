Sebastián Estevanez mostró su cara, luego de haber sufrido graves quemaduras: "Pensé que me moría"

Sebastián Estévanez pasó por un momento delicado en agosto del año pasado cuando tuvo un accidente doméstico que le dejó graves lesiones en la piel. “Me explotó un bidón de alcohol en la mano. Fue todo muy rápido, enseguida que explotó se me prendió fuego la cara, y también el cuello”, había contado el actor en aquella oportunidad.

Todo ocurrió mientras intentaba prender una gran fogata, pese a que la leña que estaba utilizando estaba húmeda. Al ver que no podía lograrlo, busco una alternativa que le facilitara generar fuego: “Como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol...Aunque sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, nunca tomé dimensión de lo que me podía pasar", había manifestó el marido de Ivana Saccani.

Este martes, el actor dialogó con Intrusos y se animó a mostrar cómo le había quedado su rostro luego de que lo alcanzaran las llamas a raíz de la explosión del alcohol. "Estaba hecho mierd....", dijo, con un tono serio y aclaró: "Yo le mostraba las fotos a todos porque quería que no le pasara a nadie más. Alguien me decía ´no muestres las fotos porque se van a viralizar´. ¡Y que se viralicen! si yo no quiero que le pase a nadie".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Recuperado y sin secuelas a simple vista, Estévanez resaltó que fue muy grave lo que le ocurrió: "Uno me ve así y puede llegar a pensar que fue una boludés lo que me pasó y no lo fue. No, no es una boludez y no quiero que le pase a nadie. La recuperación la pude hacer en mi casa. Gustavo (Sampietro, cirujano y amigo) me dijo que me tenía que sacar toda la piel, que tenía que ir a su consultorio y me tenía que dormir para cortarla con una tijera, pero traté de quedarme en mi casa".

Según contó, le pidió a su médico de confianza que se lo haga en su casa, sin anestesia. "Le dije que prefería que me lo hiciera sin anestesia, gritar llorar, pero quedarme en mi casa. me daba cagazo el tema del coronavirus. Fue durísimo lo que tuve que pasar, con mucho dolor, pero por suerte ya estoy totalmente recuperado. Dentro de todo la saqué barata. Tenía en carne viva toda la cara, la oreja, el cuello y la mano. Pensé que me moría", detalló.

Y agregó: "La quemadura no solo te duele cuando te quemas, sino que te duele durante dos meses. Se cicatriza, se te cae la piel, se infecta y tenés que tomar antibióticos. ¡Un desastre! Era un sábado a las 20, estaba haciendo fuego con un quebracho húmedo que se me apagó tres veces. Como tenía un bidón de alcohol que estaba por la mitad y pensando que no estaba prendido, le itré un poco y me explotó en la mano. Se me vino a la cara y se me prendió fuego todo".

Al recordar ese momento, contó que podría haber quedado ciego o pero: "Me pude haber muerto. mi familia estaba arriba, al escuchar la explosión bajaron. Yo me había ido a la heladera a buscar una crema para las quemaduras que estaba fría y quedaba muy poquito y de la desesperación me puse en la cara. Se estaba incendiando el living, Ivana y Francesca agarraron una manguera, apagaron el living y cuando me vieron casi se desmayan. ¡Era un monstruo!".

Al enterarse de lo que le había ocurrido, Gustavo Sampietro, cirujano y amigo del actor, fue hasta su vivienda para socorrerlo. "Vino al toque y me ayudó. Primero vino una ambulancia con dos chicos, a los que les dije: ´mirá siento que me muero, te pido que me des todo lo que tengas. Inyectame todo´. Ahí me dieron algo para calmarme también porque no paraba de caminar por el dolor. El corazón se me salía y sentía que me moría.

Al rememorar aquel sufrimiento, Estévanez resaltó que, por suerte, el bidón de alcohol estaba por la mitad. "Un cirujano amigo mío me cortó la piel que se había quemado, la piel es algo mágico, ya la mano la tengo mejor. La cara por suerte la quemadura no fue tan fuerte como la de la mano. La piel cuando vuelve a nacer se pone rosa y después va tomando color”, había contado el intérprete tiempo atrás por La Once Diez/Radio de la Ciudad.