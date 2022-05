Seguridad Vial apuntó contra Luciano Castro por el video de sus hijos en el auto: "Pudo ser una tragedia"

Bajo la cortina musical de Guión, el tema que sacó hace pocos días su novia, Flor Vigna, Luciano Castro compartió en las redes sociales una salida que tuvo con sus hijos Esperanza y Fausto, además de la actriz y su perro, en su camioneta. Allí, entre risas, aparecen cantando y disfrutando juntos de un momento al aire libre. "Es que yo creía en el amor, pero me cambiaste el guion de tu peli de ficción. Devuélveme mi corazón", se lo escucha cantar al actor.

Lo cierto es que el video le causó grandes dolores de cabeza a Luciano, ya que recibió muy duras críticas debido a que sus hijos estaban viajando sin cinturón de seguridad. Como si eso fuera poco, Esperanza iba parada en medio de los asientos de adelante mientras asomaba su cabeza y la mitad de su cuerpo por una abertura del techo de la camioneta, lo que generó un gran repudio entre los seguidores del actor.

El escándalo escaló de tal manera que Pablo Martínez Carignano, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), alzó la voz y repudió lo hecho por el protagonista de El primero de nosotros a través de las redes sociales. “Con este video, Luciano Castro quiso compartir un momento de felicidad en familia. Pero sin proponérselo nos dio pie para señalar todo lo que está mal en términos de seguridad vial", lanzó.

Lo primero que hizo Carignano es remarcar que los menores deben ir, sin excepción, en el asiento de atrás con un dispositivo de retención infantil o con el cinturón de seguridad. "Quizás pueda servirle a Luciano y a sus seguidores para pensarlo dos veces la próxima vez”, comenzó Martínez Carignano. Acá, el varón va suelto y la nena va parada sobre el respaldo de los asientos delanteros, sacando su cuerpo por el techo", escribió.

Y puntualizó: "Un choque o una frenada brusca podrían haber generado una tragedia. Luciano, en lugar de prestar atención al camino, enfoca su mirada en el celular de su acompañante, haciendo gestos de aprobación, sonriendo. Los buenos conductores solo conducen (lo que requiere toda la atención) y no filman cortometrajes arriba del auto”.

Con el objetivo de generar conciencia, el director de ANSV también se enfocó en la mascota del actor, la cual -según detalló- no debe viajar suelto en el auto. “Lamentablemente, no se salvó ni el perro: los animales no se transportan sueltos, deben ir sujetos con pretales o en jaula, porque pueden pasarse adelante y entorpecer al conductor o, en caso de siniestro, ser una masa que por la inercia de la desaceleración se transforma en algo letal para los ocupantes”, dijo.

Al finalizar, Martínez Carignano señaló que entiende que todo lo que escribió puede resultar un "embole" para algunos internautas, aunque destacó: "Por el trabajo que hago, veo todos los días a nenes y nenas sufrir en sus cuerpos las consecuencias de malas decisiones de los adultos. Por eso, Luciano y todos lo que vean el video, les ruego que eviten generar un riesgo innecesario para sus hijos. Abajo del auto, a jugar. Arriba, a cuidarse”.