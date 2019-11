Seis años sin Ricardo Fort: millones, internas familiares y la lucha por la herencia de sus hijos

La aparición de Ricardo Fort en la televisión fue uno de los condimentos fuertes del 2008. El hijo del empresario chocolatero sorprendió con su perfil excéntrico, sus escándalos y sus peleas con diferentes personalidades de la farándula argentina. A esos condimentos se le sumó la ostentación de los millones de dólares en su cuenta bancaria. A seis años de su muerte, en BigBang te recordamos algunos de los momentos que nos dejó.

Ricardo Fort apareció por primera vez en TV en el 2008.

La pelea con su padre y la escapada a Miami

Aunque al principio el mediático prefirió mostrarse muy orgulloso de ser uno de los dueños de la fabrica de chocolates Felfort, lo cierto es que con el paso del tiempo, Ricardo llegó a admitir en varias oportunidades que su relación con su padre, Carlos, fue siempre muy ríspida y tirante porque el empresario nunca aceptó su estilo de vida.

Incluso, el vínculo era tan malo, que el mediático optó por dejar su vida en Buenos Aires, para radicarse completamente en Miami y llevar a cabo allí una nueva vida, alejada de los reclamos y reproches de su padre, quien quería que Ricardo se encargara del negocio, y no que dedicara su vida al mundo del espectáculo.

"Mi familia siempre supo que yo era bisexual. Se los conté a los 22 años. Mi padre no me habló durante dos años. Lo único que me dijo fue que hubiera preferido tener un hijo drogadicto antes de tener un hijo homosexual", aseguró Ricardo en una entrevista con la revista Pronto.

La polémica muerte de Carlos Fort

Después de haber participado en el 2009 en el certamen El musical de tus sueños , el año siguiente el excéntrico millonario volvió a ser convocado por Marcelo Tinelli, pero esa vez como jurado del Bailando por un sueño.

Allí, en una de las entrevistas que realizó para "Este es el show", Fort se animó a relatar una intimidad relacionada con la muerte de su padre, quien falleció en el año 2007. Según contó, Carlos había desaparecido de su casa durante 4 días y nadie sabía donde estaba, hasta que finalmente, después de buscarlo, la familia lo encontró en la morgue.

Fort contó que su familia se enteró que su padre, Carlos, tenía una amante porque murió con ella.

"Mi padre tenía una relación con una mujer y fallece estando con esta persona. Esto jamás se dijo”, aseguró Ricardo, y ante la pregunta de José María Listorti, confesó que la muerte había ocurrido mientras ambos mantenían relaciones sexuales.

“No conocí a esta mujer. Se veían en un departamento que tendría la persona esta. Mi mamá se enteró en ese momento. Mi padre, para ocultar su identidad ante esta persona, se hacía llamar Ricardo; esto está en el expediente y me golpeó mucho porque podría haber elegido cualquier nombre”, concluyó Fort.

El salto a la fama

Durante muchos años, el hijo de Marta Fort deseó abrirse al mundo y mostrar su pasión por la música y el teatro. Aunque su padre no quería que lo hiciera, su madre lo alentaba para que creciera y se perfeccionara en el mundo artístico.

Como Ricardo desconocía la fórmula para volverse famoso, optó por mostrarle al mundo su excéntrico estilo de vida, y con el tiempo, logró lo que tanto había anhelado: cantar en televisión.

De la mano de Marcelo Tinelli, el mediático mostró sus dones para manejar el rating y el interés de la gente, y luego de participar y ser jurado en el "Bailando por un sueño", lanzó su segundo reality llamado "For night show".

Paralelamente, desarrolló también una carrera teatral, lo que le permitió ser el productor y cabeza de compañía de cuatro obras de teatro, en las que participó como actor y cantante.

La pela con Flavio Mendoza

Una de las peleas más recordadas en el piso de Showmatch fue la que protagonizó con Flavio Mendoza en 2011. Después de varios días de cruces en los medios, Fort fue a ver a su pareja en ese entonces, Claudia Ciardone, a la pista. Inmediatamente ambos empezaron a sacarse chispas.

Las pelea entre ambos giró básicamente en torno a la sexualidad. "Vos sos una invitada acá", decía el jurado. "A una mujer no le pego, por eso no te voy a pegar a vos", contestaba el empresario, que ya había hecho intervenir a sus custodios para impedir que Mendoza se le acercara. “Hay que ubicarlo, hay que bajarle los dientes a está marica”, dijo Mendoza después de que casi se agarra a los golpes de puño con Fort.

Muerte por mala praxis

Ricardo murió en 2013, después de haber estado internado en la clínica de La Trinidad, en el barrio de Palermo, para ser tratado de una fractura femoral, sufrida días atrás en Miami.

Su fallecimiento, despertó muchas dudas en la familia, quienes aseguraron desde el primer momento que Fort estuvo mal diagnosticado.

Poco después del trágico hecho, la madre de Ricardo decidió iniciar acciones legales contra los médicos que lo trataron, y aunque en el año 2015 el juez de instrucción, Diego Slupski, cerró la causa, Marta Fort apeló la medida, lo que despertó una gran polémica en torno al modo en que el mediático había o no fallecido.

Ricardo falleció el 25 de noviembre del año 2013 y su muerte fue en circunstancias dudosas.

De esta manera, el magistrado ordenó una nueva pericia médica, la cual determinó que no hubo mala praxis de parte de quienes atendieron al chocolatero.

En su resolución, Slupski indicó que "todos los médicos que estuvieron a cargo de la atención de Fort durante su última internación, llevaron a cabo las prácticas debidas conforme al cuadro que presentaba" y lo "atendieron con diligencia y pericia" de acuerdo a su estado.

El tuit después de su muerte

La red social preferida de Fort al momento de su muerte era su cuenta de Twitter, en donde todo el tiempo solía expresarse sobre programas de televisión, comentarios sobre su persona y demás. Llamativamente tres años después de su muerte un tuit apareció escrito.

"Perdón la ausencia, no llega la señal de Movistar por acá. Que aburrida esta la Tv sin mí! Les dije que el tren Fort pasa una sola vez!", fue el texto que apareció en mayúsculas, fiel a la forma en la que el chocolatero tuiteaba. Desde su entorno familiar rápidamente salieron a decir que se trató de un hackeo pero siempre quedaron las dudas sobre si se trato, o no, de una campaña de prensa.

La pelea millonaria por la herencia de Ricardo

Marta y Felipe nacieron en el año 2004 en Los Ángeles, después de que Fort y Gustavo Martínez decidieran convertirse en padres gracias al alquiler de un vientre. Aunque estuvieron en pareja durante 6 años y luego se separaron, lo cierto es que varias oportunidades el mediático sostuvo que su gran amor había sido Gustavo.

Aunque Martínez decidió que el mediático fuera el padre de los niños, y él, su padrino, lo cierto es que después de la muerte de Ricardo comenzó una fuerte disputa entre él y la familia Fort, por la herencia del chocolatero.

Desde que Ricardo falleció, hay una gran disputa por su herencia.

Cuando murió el padre de Fort, su madre se había quedado con un 50% de la empresa, mientras que el resto se había distribuido entre los tres hijos, incluyendo naturalmente al propio Ricardo. Tras la muerte de Ricky, su parte fue a parar a sus descendientes, que suman un 33% entre los dos, aunque hasta que no sean mayores de edad, no podrán cobrarla.

"Yo no tengo un peso de la familia Fort. Yo lo que pedía es ese dinero que las empresas dejan a un costadito y que le repartían a Ricardo lo que le tocaba. Desde que falleció nunca más le llegó nada. Yo quería que abrieran una cuenta a nombre de los hijos, no para mí. Nunca le toqué un peso a Ricardo y mucho menos a los hijos", dijo Martínez en mayo de 2017, en comunicación con Intrusos.

"La plata que guardaban para ellos y repartían desapareció cuando murió Ricardo. Pregunté si la estaban poniendo en una cuenta para los chicos y no había nada", explicó

Los hijos de Ricardo quedaron al cuidado de Gustavo Martínez.

El exabrupto de Felipe, el hijo de Ricardo, en la redes

En medio de la interna familiar por la herencia que dejó el millonario, Felipe, el hijo de Ricardo, decidió utilizar sus redes sociales para expresar sus sentimientos acerca de los problemas que hay en su familia. Ante un comentario de uno de sus seguidores en Instagram, el joven de 13 años hizo una nostálgica reflexión.

"Mirá quien habla de que soy putito. Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso. Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que no andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo", cerró.

El hijo de Fort, Felipe, defendió a su padre en las redes sociales.

El reclamo de Paloma Fort y la búsqueda de su identidad

En 2011, Paloma Fort se sentó por primera vez en el living de Intrusos, y casi sin anestesia, se animó a confesar que tenía dudas sobre su identidad. Al ahondar en el tema, la supuesta tía de Ricardo, se animó a decir que creía que, en realidad, ella era hija de Carlos y no de su padre, Felipe Fort (fundador de la fábrica de chocolates).

Ahora, varios años después de su revelación, Paloma asegura que su madre, Aschira, fue amante del papá de Ricardo Fort, y que durante toda su vida, la familia entera le ocultó su verdadera identidad.