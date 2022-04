Semana Santa pochoclera: las series y películas que no te podes perder en Pascuas

Niki Lindroth von Bahr, dirige la segunda historia, que se sitúa en la actualidad como la conocemos y se trata de cuando una casa ya es parte de una ciudad y un contratista, un ratón estresado y con poca paciencia, se esfuerza por renovarla con la idea de venderla. La da un estilo chic, lujoso y elegante, hasta organiza un evento de casa abierta para que los futuros compradores la conozcan, como suelen hacer los vendedores de inmobiliarias. Pero sus planes se convierten en una película de terror cuando aparecen plagas, insectos y bichos gigantes en el lugar y una pareja de extraños compradores.

El último y tercer relato, creación de la aclamada Paloma Baeza, ingresa al espectador a un futuro cercano, donde la casa está a punto de destruirse debido a una inundación y su propietaria, la gata Rosa, alquila las habitaciones. Pero sus inquilinos no le pagan el alquiler, dinero que necesita para hacer los arreglos en la construcción que tanto desea.

"Love, Death and Robots": de la locura de efectos a la experimentación cinematográfica

A diferencia de La Casa, en esta serie los capítulos son cortos de animación y realidad que no tiene relación el uno con el otro. Todos son independientes y no hace falta seguir un hilo conductor. Esta serie ya tiene segunda temporada, estrenada en mayo pasado. El realismo demencial que plantea 'Love, Death & Robots' es una gema para los fans de la ciencia ficción pero, sobre todo, de la animación.

Cada capítulo de esta exquisita serie apuesta por diferentes estilos de animación y, como ya advierte el título , en sus relatos hay violencia, sexo y un componente futurista muy potente que hacen que sea una apuesta arriesgada si se pretende llegar a un público amplio. Sin duda, el capítulo más transgresor es el número 15 titulado "La metamorfosis"

Este relato sobre soldados hombres lobo, marginados más por su batallón, que por sus enemigos. Podría ser una mezcla de una amistad en donde la muerte se sirve como primer plato, el racismo y hombres lobo.

Además en sus diferentes historias se pueden observar desde trabajos asiáticos hasta americanos, pasando por un gran número de obras españolas que demuestran el talento de nuestra industria animada. Capítulos como "Servicio al cliente automatizado" y "La hierba alta" son ejemplos de la unión de buenos guiones y genialidades técnicas.

"Perdí mi cuerpo" del francés Jérémy Clapin

Premiada en el Festival de Cannes ,“J´ai perdu mon corps”, así se titula en francés no es una película de Disney. No es prolija, no intenta dejar moralejas ni ser colorida. El film se basa en dos historias en paralelo: la de Naoufel, un joven solitario y triste que cuando era niño perdió a sus padres en un accidente, y la de una mano que recorre las calles en busca de la persona de la que se ha desprendido.

Tras el fallecimiento de sus padres, este pequeño deja de lado sus intereses: los estudios, la astronomía y el piano. Luego comienza a trabajar como repartidor de pizzas, y una entrega lo lleva a conocer a Gabrielle, una joven que lo llena de amor y terminan enamorándose. Esta buena aventura de la vida lo lleva, sin pedirlo, como si el destino le tocará la puerta, a encontrar una nueva vocación: la de carpintero.