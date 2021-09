Separado de Gisela Dulko, Gago ya convive con la tercera en discordia: “Es la actual mujer”

La separación de Gisela Dulko y Fernando Gago suma un nuevo episodio. Luego de que Cinthia Fernández diera detalles de una supuesta infidelidad del ex futbolista con Verónica Laffitte, una de las mejores amigas de Dulko, ahora sumó más datos que sorprenden a todos.

La panelista no sólo afirmó que Dulko está completamente “destruida” por el engaño y que ya se fue de se fue de su hogar, luego de encontrar a quien fuera su marido y su amiga en la cama. También habría iniciado el trámite de divorcio y lo continuaría con una demanda por la división de bienes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, después de relatar que Verónica protagonizara un duro episodio en la puerta de un reconocido colegio de Nordelta, adonde otras mujeres la apuntaron como la “amante” de sus respectivas esposos, Cinthia contó que ella dejó a quien era su marido hace apenas dos días, cuando el escándalo estalló en los medios.

La bailarina y ex precandidata a diputada aseguró que Dulko y Laffitte eran amigas y contó: “Lo van a negar, pero hay fotos y ahora ella pasa a ser la mujer. De hecho, el ex marido se enteró por mí, ella le negó a muerte la infidelidad hasta hace dos días. ‘Son rumores’, le decía. Ellos ya estaban separados porque a él todo el mundo le decía que ella había sido infiel”.

Y Fernández completó sobre la vida privada de Laffitte: “Ella ya le había sido infiel a su ex marido con gente del barrio y con otros padres del colegio al que asisten sus hijos y los de Gago. Fue un escándalo. Pero su ex marido se enteró por otras personas y ella siempre lo negó”.

Luego de eso, llegó una revelación que confirmó Pía Shaw: “Verónica y Fernando conviven”. En ese punto, Cinthia agregó sobre la convivencia de los amantes: “Ya no es más la amante. Ahora Verónica es la mujer. Ya viven juntos. Se mudaron a una casa y conviven”.

Enseguida, la vedette sumó: “Mas del Gago Gate. Primero que nada quiero contarles que el abogado de Gisela Dulko va a ser Bernardo Beccar Varela y el de él será Fernando Burlando, pretende que sea un acuerdo civilizado, pero van pasando cositas”. Y dijo: “Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, Verónica Laffitte ya no es mas amante, es la actual mujer”.



También dio a conocer ciertos detalles de la amistad entre Dulko y Laffitte. “Verónica le hacía cierto trabajo mental a Gisela para que se separara de Gago. Eran las mejores amigas, además de compartir tiempo en el Barrio Privado Los Castores, de Nordelta, iban al gimnasio juntos y compartían eventos”. Y agregó: “Iban juntas a todos lados y compartían muchas reuniones familiares. Eso es lo más doloroso”.

Y Cinthia finalizó sobre el supuesto “trabajo mental” para que la ex tenista rompiera su matrimonio: “Verónica Le decía que Gago le era infiel y que no tenía que seguir con él. Quería que se separe para ser ella quien se quede con Fernando. Y efectivamente fue quien se quedó con Gago”.

Para finalizar, la bailarina dijo sobre el estado de Dulko tras la infidelidad: “Ella está destruida, la está pasando muy mal. También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”.

La ralación de Gago y Dulko comenzó en 2009. Se habían conocido un año antes, en los Juegos Olímpicos de Beijing, donde ella le pidió una foto. En ese momento, ambos estaban en pareja. Al tiempo, un amigo en común les pasó sus números y comenzaron los mensajes. En 2011, se casaron. Y al tiempo tuvieron a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele.

Gisela fue fundamental en la vida de Gago, quien sufrió muchas lesiones graves en sus rodillas. Cuando el decidió retirarse del fútbol, en noviembre de 2020, luego de un brevísimo paso por Vélez, la ex tenista escribió en Instagram: “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admiré como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”.