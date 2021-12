¿Será un adiós definitivo? Laurita Fernández y Nicolás Cabré, otra vez separados

A comienzos de septiembre comenzaron a cobrar con más fuerza los rumores de reconciliación entre Laurita Ferández y Nicolás Cabré. Los actores habían sido vistos por Núñez, donde vive ella por el momento, muy acaramelados y los empleados de una heladería de dicha zona los mandaron al frente al contar que fue el galán quien recibió en la casa de la conductora un pedido de dos 1/4 de helado.

De hecho, Laurita y Cabré no pudieron escaparse de la mirada curiosa de los vecinos de Pueblo Caamaño, Pilar, los cuales no dudaron en inmortalizarlos en una foto. Habían sido vistos buscando departamento y luego, Majo Martino confirmó que era verdad que ambos habían estado muy acaramelados. "Tengo gente que la vio a Laurita con Cabré en una panadería en Núñez. A la vuelta de la casa en donde vive ella", contó.

Lo cierto es que esa fue la tercera reconciliación de la pareja. Cabe recordar que a principios de mayo, Laurita y Cabré volvieron a ponerle punto final al romance. La pareja ya se había separado a finales de abril de 2020 y, si bien por aquel entonces la bailarina aseguró que no sabía cuál podía ser el destino final de la relación, ambos limaron asperezas y comenzaron a salir nuevamente en septiembre del año pasado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego se distanciaron una vez más en mayo de este año e hicieron las paces en septiembre. Pero al parecer, no lograron superar viejos conflictos, las cenizas finalmente se apagaron y volvieron a separarse. "No tienen que ver terceras personas o temas laborales. Tiene que ver con planes de vida, ideas, que son distintas las de él que las de ella", detallaron en América TV y agregaron que esta tercera ruptura "no tendría retorno".

Semanas atrás, Laurita contó que tras su reconciliación con Nicolás Cabré habían decidido dejar de convivir, y que ella seguía en su departamento de soltera. “Estoy aprovechando a mudarme para vivir sola, aprovechando el tiempo. Ahora es por separado, la reconciliación viene bien, todo muy tranquilo”, aseguró en diálogo con América.

La anterior separación, tras un romance de ocho meses, se conoció por la propia bailarina a través de sus historias de Instagram. "Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos. Estoy enamorada de la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener", había contado.

Las primeras versiones habían señalado que la actriz se cansó de los constantes "celos" y "reclamos" de Cabré, los cuales se habían convertido en moneda corriente en el último tiempo: "Laurita se veía algo agobiada por los celos y los reclamos de Cabré, a quien sindican como un buen muchacho, noble, de corazón generoso, más amable de lo que supone su hosca imagen pública pero muy decidido y muy firme en sus posturas", señaló en aquel entonces Paparazzi.

Además, el día a día también habría desgastado a la pareja: ella sería "desordenada y poco rigurosa con la limpieza"; al contrario, él sería mucho más estructurado con respecto a esas cuestiones.

Esta sería la tercera vez, al menos de manera oficial, que Laurita y Cabré se separan. La primera separación había ocurrido a comienzos de la cuarentena, cuando la rubia aseguró que los problemas de pareja comenzaron durante el verano de 2020 y que se intensificaron durante el aislamiento. Por eso, aunque pasó la primera etapa de la cuarentena en el departamento de Cabré, Laurita había regresado a su hogar con la decisión de la separación ya tomada.

Otro detalle no menor es que la bella rubia fue la conductora de un evento realizado en el Auditorio Belgrano, el pasado 24 de noviembre, en pleno corazón del barrio de Belgrano, Cuidad Autónoma de la Ciudad, dedicado a los gamers y cryptomoedas. Federico Bal era uno de los invitados de la noche y en un momento dado, ella lo invitó a subir al escenario y los fanáticos de ambos no dudaron en viralizar aquel momento. Esto trajo consigo un gran número de rumores que apuntaban a una reconciliación entre los ex campeones del Bailando, algo que desde el entorno de ambos no dudaron en descartar inmediatamente.