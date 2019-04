Sergio Denis: a un mes de la caída, cómo es su verdadero estado de salud y el plan de la familia

Hace un mes, Sergio Denis comenzaba una nueva batalla en su vida. Enfrentó todo tipo de obstáculos en su vida, pero el destino lo topó con uno más. Pese al paso del tiempo, supo mantenerse vigente con sus múltiples hits como "La vida vale la pena", "Te quiero tanto" o "Un poco loco". En una de sus giras por el interior, cuando cantaba en el teatro Mercedes Sosa en Tucumán, se cayó al foso de orquesta, de casi tres metros de profundidad. En ese momento cantaba "Te llamo para despedirme" y las fanáticas se quedaron atónitas al ver caer a su ídolo.

El artista fue internado en el hospital Ángel C. Padilla. El primer parte médico no era alentador. El cantante tenía hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato", sostuvo en ese momento Olga Fernández, directora de la institución.

Actualmente, Sergio continúa inconsciente y con asistencia respiratoria, según informó el parte médico emitido la semana pasada, aunque hay "pruebas de desconexión parcial", según explicó la médica y agregó que "persiste en estado de gravedad moderada".

Mientras tanto, desde el círculo íntimo de Denis confirmaron que están preparando todo lo necesario para trasladarlo a Buenos Aires para comenzar rehabilitación y ayer por la tarde la doctora confirmó que están evaluando dicha posibilidad. “Viene mejorando muy bien. Es lento pero va mejorando. Creo que en pocos días más estará preparado para que lo traigan a Buenos Aires y hacer la rehabilitación acá”, sostuvo al respecto, Carlos Hoffman, hermano del músico en una nota con Cadena 3. Pese a la gravedad de su cuadro, fueron registradas ciertas mejoría que aumentaron las esperanzas de su recuperación. Incluso respondió abriendo los ojos y moviendo el cuerpo.

Si bien no hay una fecha concreta para el traslado, se espera que en este centro el cantante continúe con la recuperación que, según su hermano, “será larga”: “Tiene quebrados la clavícula, el omóplato y la costilla. Eso no es nada, el tema es el golpe en la cabeza. El golpe está en la zona de comprensión, del entendimiento del cerebro. Lo bueno es que notamos que él entiende. Si no lograra hacer algún movimiento que se le pide, estaría complicado, pero en todo respondió bien”, aseguró.

La familia y los amigos cercanos se mantienen en vilo esperando novedades pero no dejan de estar atentos a lo que se dicen en las redes. Agradecen cada mensaje, cadena de oración y envío de buena onda. Pero son implacables cuando encuentran lo mensajes de odio o bromas de humor negro. Pero no es lo único que deben enfrentar. También surgió una polémica que se desató luego del accidente.

Existe una interna familiar con la novia, o quien era la pareja hasta ese momento, Verónica Monti. La mujer no viajó ni se acercó a Sergio, y brindó declaraciones algo llamativas. "Estoy rezando mucho, pidiendo que vuelva, que me toque la puerta y me diga: 'Hola, Vero'. Que charlemos y hagamos las salidas que hacíamos siempre", dijo y luego aclaró que las condiciones no están dadas para poder estar junto al cantante.

"Estoy a la espera de un nuevo parte médico y sigo mi vida y estoy como puedo. Igual, estoy cerca porque sé que me estoy conectando de otra manera con él", dijo en su momento y explicó que no viajó a Tucumán porque tiene hijas chicas y porque además no tiene vínculo con la familia de Sergio y duda de que la dejen pasar a la habitación de Terapia Intensiva donde él se encuentra. Mientras tanto, los colegas y amigos del mundo del espectáculo siguen envían mensajes de amor y de buena onda para su pronta recuperación.