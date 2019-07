El 11 de agosto se cumplirán cinco meses del accidente que protagonizó Sergio Denis en el Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, cuando cayó al foso durante un recital organizado por la Asociación de Trabajadores de la Sanidad en Argentina (ATSA), para sus afiliadas, por el Día de la Mujer. Desde entonces, las informaciones sobre su salud son contradictorias.

Hay quienes dicen que durante las visitas responde y abre los ojos, mientras que otros que aseguran que su estado vegetativo es irreversible. "Lo fui a ver y vengo con miles de preguntas, pero no hay respuestas. Abre los ojos de manera consciente, son reflejos, los nervios que funcionan. No tiene conexión con el mundo exterior”, remarcó Nora Hoffmann, su hermana.

El músico de 70 años permanece internado en la Clínica Alcla, el mismo centro especializado en rehabilitación integral en el que estuvo internado Gustavo Cerati tras sufrir un ACV. “Sí, abre los ojos. Esto es algo que comenzó a hacer hace mucho pero no se conecta con el mundo exterior, es solo eso…abrirlos”, detalló su hermano, Carlos, a través de las redes sociales.

Lo cierto es que si bien desde un principio la familia de Denis aseguró que no le iniciaría acciones legales al Teatro Mercedes Sosa, desde Intrusos detallaron que los hijos del cantante estarían dispuestos a llevar a las autoridades del teatro ante la justicia. “Con respecto a lo otro, no tengo comentario para hacer, es un tema privativo de sus hijos”, advirtió Carlos.

Si bien la familia no quería accionar contra el teatro, en las últimas horas pidieron un informe al Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán para saber de qué manera ingresó, cómo llegó y qué pasó durante los primeros minutos de Sergio Denis después del accidente.

Cabe recordar que a raíz de esta caída, el baladista permaneció internado en la terapia intensiva en ese nosocomio hasta el sábado 13 de abril, cuando fue trasladado a Buenos Aires y debió ser operado en dos ocasiones: una de tórax y otra de abdomen.

En este marco, quien decidió referirse nuevamente al estado del músico fue su ahora ex pareja Verónica Monti, quien estaría comenzando una relación con Marcelo Dicosta, un DJ. Si bien siempre se definió como la “pareja” de Sergio Denis, en los últimos días cambió de parecer y ahora se autoproclama “ex” de Denis y afirma que ya no quiere o no le interesa ir a visitarlo.

En diálogo con el ciclo de América TV, la mujer sostuvo que “ya no hay mucho más por hacer, más que rezar”. “Es difícil, el 11 de agosto van a ser cinco meses y es mucho tiempo. Su hermano, Carlos, dijo que ya no había nada más que hacer, que estaba en manos de Dios y que sus órganos funcionaban bien”, comenzó diciendo Monti, ante la atenta mirada del cronista.

Y consultada por la salud de su ex, agregó: “El abogado (Diego Colombo) dijo que estaba despierto, que abría los ojos. Me parece que esto solo sirve para alimentar la ilusión de las fanáticas y no tiene sentido. No tengo idea si Colombo es o se hace, pero cada vez que habla dice una estupidez".

Al final de la nota, Monti se definió como la “última pareja” del cantante y dio por terminada su relación con él. “Soy la última pareja y cierro la historia. Me considero la última pareja….ya no quiero volver a verlo, me quiero quedar con la última imagen de ese café que compartimos antes de que tome ese avión a Tucumán. No voy a ir a una mediación para implorarle a los Hoffmann poder verlo. Lo quise, lo quiero y lo voy a querer toda mi vida. Agradezco su existencia, pero la historia la tengo que cerrar para comenzar una nueva”.

El viernes pasado, fue la propia Monti la que señaló que el cantante "se encuentra en estado vegetativo". Para justificar sus dichos, había dicho que el artista está ciento por ciento ausente y que nunca se despertó: "Es dolorosa la situación. Solo respira por sus propios medios". Monti tiene prohibido nombrar públicamente o visitar a Sergio Denis por una medida cautelar de la familia, ya que si lo hace deberá pagar una multa de 100 mil pesos. Esto se debe a que en declaraciones con los medios contó que el músico tenía “adicciones” que debía tratar y que “había consumido cocaína antes de subir al escenario de Tucumán”.