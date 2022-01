"Sería una mierd...": la interna en el clan Montaner y Ricardo debió explicar la ausencia de su "otro" hijo

Sigue la interna en el clan Montaner. Después de los fuertes rumores de tensión entre Marlene y Stefi Roitman, la matriarca del grupo habló sobre la relación con su nueva nuera. Además, Ricardo debió explicar la llamativa ausencia de su hijo Héctor, fruto de su primer matrimonio con Ana Vaz.

Consultado sobre el motivo por el cual su hijo mayor no participó de la fastuosa boda de Ricky y Stefi, Montaner padre explicó: "Desgraciadamente no pudo venir porque está aplicando a la residencia en Estados Unidos, porque es venezolano, y no puede salir de allá hasta que se complete el proceso".

"Esa fue la razón por la que ni Héctor, ni su familia, pudieron venir. El único Montaner que no pudo venir fue Héctor, que no podía viajar. Pero estuvo igual", reforzó en diálogo con el ciclo Mañanísima, al tiempo que explicó: "¿Vieron que no se permitían celulares? Bueno, yo sí tenía uno. Entonces, lo llamé por Facetime y le puse todo el tiempo la boda".

En su intento por desterrar los rumores de interna familiar, Ricardo aseguró que fue su hijo mayor el que hizo el chiste en el grupo de WhatsApp familiar: "Yo no fui el que puso que con Stefi cerrábamos el grupo de WhatsApp. Eso lo hizo mi hijo Héctor".

Marlene Montaner y los rumores de tensión con Stefi Roitman

Después de que su marido aclarara el motivo por el cual Héctor no asistió la boda, Marlene tomó la posta y se encargó de desmentir los rumores de tensión con su flamante nuera. "No hay manera de que alguien la reciba mal (a Stefi). Leí que decían que nos llevábamos mal y Dios quiera que nunca pase eso. ¡Qué vaina tan horrenda!"", aseguró.

"No es cierto (que haya mala onda), ella es muy linda y la realidad es que si yo fuera mala con ella sería una mierd... porque ella no se lo merece", reforzó la matriarca del clan, y sumó: "Stef es un bombón. Es lo más dulce que hay, llora por todo, se emociona. Ella forma parte de la familia, es como si hubiera estado con nosotros siempre".