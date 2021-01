Sex and the City: quién se quedó con la ropa de Carrie y el descargo del guionista por el "mal" final

Con el regreso de Sex and the City en formato miniserie a HBO, los fans de la serie se están poniendo al día. Así que es un buen momento para recordar 10 secretos de su guión y grabación

Los cócteles eran falsos

Sarah Jessica Parker, protagonista de la serie encarnando a Carrie, reveló que todo el alcohol que bebía en la serie no era real: los Cosmopolitan estaban elaborados con jugo de arándanos, colorante y agua, el vino era jugo de uvas, y el ginger ale era utilizado como sustituto del champagne.

La comida sí era auténtica

En los famosos brunchs que compartían las protagonistas, la comida era realmente disfrutada por las actrices. "Siempre comía", contó Sarah. "No me gusta cuando los actores se sientan frente a la comida y no la tocan, es tonto. Cynthia Nixon (Miranda) y yo siempre comíamos todo, sin importar si estaba frío, porque era nuestro trabajo".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Carrie y Mr. Big no estaban destinados a terminar juntos

"Creo que el show traicionó su esencia, que era que las mujeres no encuentran felicidad en el matrimonio", supo expresar el creador de la ficción, Darren Star. "No es que no puedan. Pero el show era una desviación de las comedias románticas que le precedían, y eso hizo que las mujeres se engancharan. Al final, se convirtió en una comedia romántica tradicional. Pero a no ser de que queramos escribir todos los capítulos de nuevo, no vamos a tener el final que queremos".

Sarah Jessica Parker tenía una cláusula anti-desnudos en su contrato

"No me sentía cómoda con las escenas en desnudo, con juguetes sexuales o lenguaje vulgar, así que no lo hice. Mi personaje besaba a muchos hombres, pero hasta ahí llegaba", explicó la actriz que siempre utilizaba corpiño en sus escenas de sexo.

El verdadero color de pelo de Cynthia Nixon es rubio

La actriz se tiñó de pelirroja para interpretar a Miranda, porque ese era el color del cabello del personaje de los libros de Candace Bushnell que originaron la serie.

Sarah Jessica Parker se quedó con la mayoría de la ropa que usó en la serie.

"Me quedé con todo lo que no viniera directamente del diseñador o fuera rentado. Si, lo tengo archivado. Tengo literalmente todo", reveló la actriz para envidia de muchas.

Sarah Jessica Parker usaba zapatos de taco alto 18 horas al dia

Carrie amaba los zapatos, y como resultado, la intérprete tuvo que usar tacos altos durante larguísimas jornadas de grabación

El tutú de Carrie costó sólo cinco dólares

La pollera de gasa estilo bailarina clásica que la protagonista usa en la secuencia de apertura de la serie fue adquirida en una tienda de ofertas.

Pete, el perro de Aidan, le tenía miedo el actor que lo encarnaba

El primer perro elegido para interpretar a la mascota de Aidan (John Corbett), uno de los novios de Carrie en la serie, le tenía tanto miedo al actor que tuvo que ser reemplazado.

Alec Baldwin iba a interpretar el rol de Matthew McConaughey

Baldwin -quien además había sido la primera opción de Darren Star para encarnar a Mr. Big- iba a aparecer en la serie encarnándose a sí mismo pero rechazó la idea. Luego de George Clooney y Warren Beaty también declinaran, McConaughey aceptó.