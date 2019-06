Dalma Maradona visitó el piso de "Los ángeles de la Mañana" el martes pasado, y mientras respondía preguntas de las panelistas, le habló directamente a Graciela Alfano y le dijo que le había parecido desagradable que contara al aire que su papá, Diego Maradona, había engañado a su mamá, Claudia Villafañe, con ella.

Aunque en el piso las cosas quedaron bien, luego la ex vedette salió al cruce de la hija del "Diez" en Twitter, y entre mensaje y mensaje, se dijeron de todo.

"Me pareció un poco desagradable. Perdón que lo diga, pero para mí vos sos mucho más que eso que contar con quién te acostaste. Me lo preguntan y contesto. Me parece que tenés cosas muchísimo más interesantes que hablar de con quién te acostás", le dijo Dalma Maradona a Graciela Alfano, y a pesar de que hubo un intenso cruce de opiniones entre ellas, el tema parecía que iba a terminar ahí.

Sin embargo, la hija del ex futbolista continúo con su descargo en las redes, y a modo de explicación, escribió que no quería pelear con la ex amante de su padre, y que le parecía que si ella había salido a decir algo en TV, después tenía que hacerse cargo cuando alguien la cuestionaba.

Me consultan por la pelea con la Sra Alfano y nada más alejado! Yo di mi punto de vista y lo único que sostengo es que si decís algo, HACETE CARGO Y NO TE HAGAS LA DESENTENDIDA! Nada más! Aparte ella me dio la razón que era desagradable hablar de eso ya que los 2 eran 2 abuelos! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 18 de junio de 2019

Querido Dios: lo único que te pido es que me hagas envejecer con dignidad! 🙏🏻🙌🏻👏🏻 — Dalma Maradona (@dalmaradona) 18 de junio de 2019

"Querido Dios: lo único que te pido es que me hagas envejecer con dignidad", disparó, y luego aclaró que ya no iba a hablar mas de Alfano.

Después de esto, varios usuarios de Twitter le escribieron algunos comentarios a la ahora panelista de Ángel de Brito, y en lugar de llamarse al silencio, la rubia quiso salir a defenderse.

Entiendo lo “desagradable “ d crecer en un hogar donde el padre no respeta a la madre,q tampoco se respeta al tolerar humillaciones.Nada de eso me concierne.Tengo claridad sobre qué cosas hago y porqué las hago y eso me da una profunda paz y dicha. @LosAngeles_ok @AngeldebritoOk https://t.co/34VzKZhTcO — Graciela Alfano (@iconoalfano) 20 de junio de 2019

"Entiendo lo “desagradable “ de crecer en un hogar donde el padre no respeta a la madre, que tampoco se respeta al tolerar humillaciones. Nada de eso me concierne. Tengo claridad sobre qué cosas hago y porqué las hago y eso me da una profunda paz y dicha", escribió la ex modelo

Después de eso, dijo que siente pena por Dalma Maradona, ya que según su opinión, la joven sufre mucho con las infidelidades de su padre, y también por los hijos extramatrimoniales que ha reconocido en el último tiempo.

Me apena @dalmaradona

Sufre por las infidelidades del padre.

No imagino cuando aparecen sus infinitas paternidades, fruto de las mismas. #paredesufrirya https://t.co/kwcGUjDE6s — Graciela Alfano (@iconoalfano) 20 de junio de 2019

Y ya que estamos tan éticos,Aclaro que cuando una madre “separa”bienes para sus hijas en su momento, hoy esos bienes pertenecen a TODOS los hijos reconocidos. — Graciela Alfano (@iconoalfano) 20 de junio de 2019

"Y ya que estamos tan éticos, aclaro que cuando una madre separa bienes para sus hijas en su momento, hoy esos bienes pertenecen a TODOS los hijos reconocidos", cerró Alfano.

Este último mensaje tiene que ver con el enfrentamiento judicial que tienen desde hace tiempo Maradona y Villafañe, en el cual el "Diez" acusa a su ex esposa de haberle robado sus pertenencias y de haberse quedado con su dinero para comprar departamentos en Miami mientras él estaba muy grave de salud.