Sexo, jirafas y la China: Wanda se pudrió y publicó el mensaje que la actriz le mandó a Mauro

Hace solo unas pocas horas Wanda Nara dejó trascender que su marido Mauro Icardi había recibido un nuevo mensaje de la China Suárez, después de todo el escándalo que se desató por un encuentro que ambos mantuvieron tiempo atrás y que casi provoca la separación del delantero y la rubia.

Según la mediática y su marido, a pesar de que la infidelidad generó un fuerte cortocircuito entre ambos, superaron el mal momento y decidieron seguir apostando a la familia. Sin embargo, tras recibir este nuevo mensaje, finalmente Wanda expuso todo y ahora subió la captura del nuevo mensaje que Suárez le mandó a su marido hace apenas una semana.

En el chat subido, se puede ver como Icardi le dice a Wanda que tiene algo para contarle. Y así, sin decir mucho más, le adjunta la prueba: es un mensaje de la China donde le pone "hola".

Tras subir esta prueba, Nara decidió además hacer un descargo en su Instragram, en el que aclaró que muchas veces se dicen mentiras sobre ella y su familia. "Me levanté con muchas noticias que no son verdad. Generalmente no contesto, pero a veces dicen que el que calla otorga", dijo.

Además, la rubia aclaró que ese mensaje le llegó a su esposo el pasado 7 de abril, justamente cuando ella estaba en la Argentina porque había venido de visita sorpresa para el cumpleaños de su sobrina, la hija de su hermana Zaira Nara.

El nuevo escándalo

Después de que Wanda Nara sorprendiera con un viaje exprés a la Argentina, se supo que Eugenia "la China" Suárez aprovechó que Mauro Icardi estaba solo en París para intentar retomar el contacto.

"¿Hola?". Ese fue el mensaje que Icardi recibió de la "China" Suárez en su teléfono celular, justo cuando su mujer se encontraba a kilómetros de distancia en la Argentina. Atento al escándalo que se desató la última vez, el delantero no tardó en ponerla a Wanda al tanto de lo que sucedía y, como era de esperarse, en cuestión de segundos la captura de pantalla llegó a todos los medios.

Según Nara, tras el conflicto que desató la crisis, el futbolista le pidió perdón y le dijo que quería seguir con ella porque la amaba y era feliz con la familia que tenían. Por eso mismo, bloqueó a Suárez de todos lados, aunque la actriz intentó ubicarlo a través de su peluquero, algo que no logró.

Así que como no podía llegar hasta él, directamente le mandó un mensaje para iniciar una conversación, aunque, según parece, no surgió efecto.

Atenta a lo que sucedía, la "China" (quien además atraviesa una fuerte crisis con el empresario español Armando Mena Navareño) sorprendió a todos al abrir una encuesta en su Instagram, en la que les preguntó a sus seguidores: "¿Qué canción no podés parar de escuchar?". Hasta ahí, nada del otro mundo. Pero, filosa y siempre punzante, Eugenia subió el tema que ella no puede parar de escuchar y la letra, claro, convirtió al posteo en un encriptado mensaje. "No me dejés echarlo a perder. Soy un especialista, el último en mi lista", dice la letra.