Shakira a puro colágeno: del affaire secreto con Jimmy Butler, al touch con Rauw Alejandro

La finalización del romance entre Shakira y Gerard Piqué revivió las energías de la artista. Es que la colombiana pasó de renegar por las infidelidades de él, a conseguir un terrible éxito con Bizarrap con palos constantes contra el ex futbolista. Ahora que todo parece haber quedado en el pasado de ambos, ella volvió a las pistas, y los rumores la vinculan a dos famosos que están en la cresta de la ola en sus rubros: el basquetbolista Jimmy Butler de Miami Heat y el ex de Rosalía, el cantante Rauw Alejandro.

Mientras que recientemente la nacida en Barranquilla fue la gran ganadora de los Premios Juventud que se entregaron en Puerto Rico, donde estuvo acompañada por sus hijos Milan y Sasha, y recuperó la alegría que en los últimos años se había corrido de su rostro, ahora los rumores de romance empiezan a sonar en sus alrededores. Primero había sido Lewis Hamilton, pero según deslizaron en el entorno del piloto de Fórmula 1, a él no le habría gustado que ellla buscase con afán que la historia se hiciera pública.

Con el basquetbolista compartió un almuerzo en Londres, mediante un operativo en el cual no llegaron ni se fueron juntos, como para no generar sospechas. La figura de la franquicia de Miami de la NBA, tiene 13 años menos que ella, aunque la cifra no generaría mala suerte, ni sería un impedimento para la concreción del amor entre ambos.

"Estuvieron cómodos durante la cena", confirmaron desde Entertainment News. El medio especializado también reveló que, tras el encuentro, la seguridad de Butler acompañó a la mujer hasta el auto que la retiró del lugar. Según los testigos visuales que declararon, los tortolitos no se resistieron a ser registrados dentro del lugar.

"Han salido varias veces, pero todavía es demasiado pronto para saber si hay potencial a largo plazo", confirmó Us Magazine. "Jimmy hace sonreír a Shakira y ella está feliz de pasar tiempo con él. Solo se conocen desde hace poco tiempo y recientemente empezaron a seguirse en las redes sociales", agregaron.

Y si 13 años de diferencia no parecen mucho, los 16 que la separan de Alejandro quizás sí lo sean. Es que, tras los rumores y las fotos junto al deportista, a ambos artistas se los vio juntos en las playas de Puerto Rico. Ambos ya habían protagonizado el clip musical Te felicito, y tras la separación anunciada de él, la colombiana decidió ir a visitarlo con sus hijos.

La imagen filtrada en la cual se los ve a los dos de pie en una playa local, sería la confirmación de que existió un viaje y también una demostración de que Rauw ya está con la cabeza puesta en el futuro.

Lo cierto es que no sería esta colombiana la que conquistó el corazón de Alejandro, sino la modelo Valeria Duque, con quien el cantante habría tenido un amorío en México, según lo que filtró la mejor amiga de ella, Laura Sánchez.

Sin confirmaciones precisas respecto al amor de Shakira, pero con muchas puntas en el horizonte, es evidente que cuando la artista tenga ganas de volver a las pistas lo hará por el camino del colágeno.