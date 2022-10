Shakira aniquiló a Piqué en su nueva canción y la novia del futbolista tomó una drástica decisión

Infidelidades, interminables salidas nocturnas, mentiras, peleas y una división de bienes interminable. Lo que alguna vez fue amor y pasión, hoy es nada más que odio y resentimiento. Por eso, la separación de Shakira y Gerard Piqué tiene tantos seguidores como capítulos. Y hace unas horas, el interés por esta tremenda novela cobró fuerzas.

Es que la semana pasada, la colombiana publicó un nuevo tema al que llamó Monotonía y ya desde el título dejó en claro que tenía un mensaje para darle al defensor español. Lo cierto es que había mucho más y la sensación de traición que acabó con los 12 años de relación quedó plasmada en la canción.

Con más de 50 millones de reproducciones solo en YouTube, Monotonía quebró récords y dejó en evidencia que entre ambos quedó todo de la peor manera. Tanto es así que la nueva novia de Piqué, la modelo de 23 años, Clara Chía Martí, comenzó a recibir insultos y duros comentarios en sus redes sociales. ¿El motivo? Muchos fans creen que ella fue la culpable de la relación.

Por ese motivo, la joven decidió dejar de ir a Kosmos, la empresa propiedad de su novio y en donde la esperaban los fanáticos de Shakira para insultarla. En ese sentido, Jordi Martín, uno de los paparazzi más famosos de Barcelona, explicó: Me cuentan que Clara ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, no se encuentra con fuerzas”.

En tanto, a sus 45 años, la colombiana parece recobrar fuerzas tras el duro traspié que significó enterarse de las infidelidades de Gerard. A eso hay que sumarle que pelea por mantener la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes se mudaron con ella a Estados Unidos y que sufre un juicio con el Estado español porque Hacienda descubrió que no pagó los impuestos correspondientes a su patrimonio.

Mientras tanto, el éxito profesional volvió a tocar a su puerta. Y de una gran manera. ES que la canción era muy esperada en todo el mundo. Sobre todo porque describe a la perfección cada uno de los sentimientos que vivió durante el final del matrimonio y porque está cargado de mensajes para el futbolista catalán.

En el comienzo del video de "Monotonía", Shakira es derribada por una persona que luce un sweater con capucha de tonos claros. En las imágenes se ve que el hombre, dispara con una bazuca directo al corazón por lo que le provoca un agujero en el pecho. La vestimenta de esta persona tiene es igual a la que vistió Gerard Piqué en el clip de la canción Me enamoré, de 2017.

Además, Shakira les dijo a sus fans tras el estreno de la canción: "Gracias a toda mi gente! Cada vez que tuve un agujero en el pecho, fueron ustedes quienes con su cariño y comprensión me ayudaron a repararlo". Es cierto que la mejor etapa profesional de Shakira es cuando sufre algún desengaño amoroso.

Letra de Monotonía

Oh oh oh

Yeh

Tú vivirás por siempre

Oh oh oh

Baby, yeh

Mi vida ahora se basa en la monotonía

Mi mente reproduce días donde te tenía

Y aunque te pedía no soltarme de la mano

Tus dedos eran suave como las teclas de un piano

Todavía no me acostumbro y eso que ha pasado el tiempo

Pero no hay manera de que lo supere

Mi mente ya está consciente y hasta le sugiere

A mi corazón que te borre pero es que él no quiere

Me suplica y dice que se muere

Que le dé tiempo al tiempo y que no lo acelere

Pero es que se rehúsa a comenzar de cero

Me da lo mismo esperarte siete febreros

Libreta y lapicero, te dedico otro día

Miro la foto en el muro de cómo sonreías

Tal vez sea un descuido, si es algo indebido

La pena viene siendo mi uniforme preferido

Me hace falta verte en Navidad, usar mi abrigo

Dios me pide ser paciente, un día iré contigo

Donde las sonrisas son las cartas de entrada

Donde tú puedes volar libre y no cortan tus alas

Más o menos parecido a un cuento de hadas

Pero este es mejor porque la vida no se acaba

¿A quién yo he engañado aparentando ser feliz?

Si mi felicidad solo está junto a ti

Estás en un lugar donde te llevan flores

Donde ya no se sienten penas y temores

Donde uno se sonríe si dicen te quiero

Mi consuelo es saber que te fuiste al cielo

Tal vez tu cuerpo está rodeado de más gente

Estás en un lugar donde ya no se siente

Después de un tiempo, nadie te tiene presente

Te juro que si es por mí, tú vivirás por siempre

Oh oh oh, yeh

Tú vivirás por siempre

Oh oh oh, baby, yeh

Esto es una historia basada en la vida real

Cuando tú pierdes el amor de tu vida

Que no lo puedes recuperar

Déjala, yeh eh, ser feliz

(Tú vivirás por siempre)

Oh oh, oh oh

Oh oh baby, yeh