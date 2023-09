Shakira apuntó contra Piqué pero una ex empleada la desmintió: "La víctima es Gerard"

Shakira se volvió a salir con la suya mediante un nuevo single y no sólo apuntó contra Gerard Piqué sino que metió en las estrofas a su ex suegro y a la niñera que tenía cuando vivía en Barcelona, que debió afrontar diversas problemáticas de legales con el ex futbolista. Aun así, esta vez le salió el tiro por la culata y tras dar a conocer una nueva historia en su vida, otra mujer que también había trabajado con ella, salió al cruce para contar las insólitas y aberrantes actitudes que tenía la colombiana con las personas que realizaban su labor en torno a ella.

Todo se dio a conocer tras lanzar la canción “El Jefe” que habla sobre los maltratos laborales, el esfuerzo de los empleados y las actitudes del jefe en cuestión. Pero, mientras el single narra la historia de una persona que se encuentra cansada y fastidiada por su trabajo, Shakira aprovechó para hablar sobre una historia muy particular que ocurrió en su vida.

En principio, apuntó directamente contra el padre de Piqué, con quien la relación entre la oriunda de Colombia y su ex suegro culminó extremadamente mal. Incluso, cuando se dio a conocer la separación luego de 12 años de matrimonio y dos hijos de por medio, Johan Piqué tomó la decisión de enviarle una carta de documento a Shakira con un plazo de vencimiento para que se retire del domicilio donde se habitaba en Barcelona, sin importar que dentro del mismo, también estaban sus nietos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Es por eso que la relación culminó tirante por todos lados y no existe ningún tipo de paz entre la cantante de 46 años y todo lo que tenga que ver con su ex esposo. Ahora, para volver a demostrar el malestar entre ellos, la madre de Milan y Sasha escribió en uno de los fragmentos: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Luego de eso, en una parte del video, más allá de enfocar a Shakira bailando con diversos atuendos y junto a ella el cantante de “Fuerza Regida”, con quien hizo la colaboración, aplicó una imagen de una mujer de pelo morocho que de cara podría ser conocida pero detrás de ella hay toda una historia que hasta el momento, no había salido a la luz.

La persona en cuestión es Lili Melgar. Una mujer oriunda de Bolivia quien trabajó en la casa de Shakira cuando vivían en Barcelona como niñera de los hijos. Pero, el problema estuvo porque fue ella quien descubrió la infidelidad del futbolista hacia la cantante y al enterarse, el ex deportista decidió despedirla sin pagarle la indemnización que le correspondía.

Es por eso que, luego de que en toda la canción se defenestre a un supuesto “Jefe”, la “Loba” decidió que Melgar forme parte del video y luego de que se haga visible su rostro, describió: “Lili Melgar para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”, apuntando directamente a lo sucedido años atrás.

Sin embargo, cuando parecía que la problemática, las indirectas y la historia que se dio a conocer para seguir manchando la imagen de Piqué en cuanto sus acciones laborales y su infidelidad había terminado, apareció una nueva protagonista en escena para borrar todo aquello y dar vuelta la tortilla: una ex empleada apuntó contra Shakira y re versionó la historieta. Entonces… ¿Piqué es el malo de una historia mal contada?

Cristina Castaño es el nombre de la mujer que apareció para dar una nueva versión de todo lo que estuvo sucediendo no sólo en los últimos días en cuanto al trato hacia Melgar, sino también para destapar una olla de historias en las cuales la víctima es Piqué y la culpable es la cantante, según su mirada y las veces que le tocó trabajar con ellos.

En diálogo con el programa “Así es la vida”, la ex empleada de Shakira aseguró: "He trabajado más de cuatro años de coordinadora con Shakira en todo lo que respecta a publicidad. He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes, que es nefasto".

En esa misma línea, reveló por qué considera nefasto los tratos y cuáles son las cláusulas que agrega en los contratos la cantante oriunda de Colombia para contratar a las personas. "Pone por contrato, que los figurantes, cuando ella pase, se levanten y se pongan de cara a la pared. Es que no hay más palabras. Cuando tú dices que no se te acerquen, cuando tú sacas del rodaje a una chica que destaca más que tú... Muy profesional no eres".

Por último, identificó a la cantante del pop como una persona insegura de sí misma y le quitó todo tipo de presión a Gerard Piqué, asegurando que la víctima de la relación fue él, quien debió sufrir y aguantar los pensamientos negativos de la cantante durante todo lo que duró la relación. "Es una mujer con muchas fobias, con muchas inseguridades. La realidad no la sabéis. Lo que ha vivido esa familia durante 12 años, lo que ha sufrido Gerard, no lo sabéis". ¿Y ahora? ¿La creadora del “Waka waka” hará una canción para desmentir a su ex empleada?