Shakira dejó en offside a Piqué y se quedó con la custodia: se mudan a Miami

Sin dudas el 2022 no fue un año pacifico, ni para Shakira ni para Gerard Piqué. Un nuevo capitulo en esta ex historia de amor acaba de comenzar. El último episodio, el final. Resulta que, al parecer, tras su escandalosa separación llegaron a un acuerdo ¿por pedido de Clara Chía Marti?

La colombiana y el ex futbolista protagonizaron una reunión en el día de ayer, que duró al rededor de 12 horas, y en la cual lograron ponerse de acuerdo con lo que respecta al futuro de sus hijos. Si bien la pareja había firmado su divorcio hace unos meses, todavía no estaba definido que iba a pasar con los menores, debido a que el español no quería que sus hijos se vayan de su país natal.

Tras la larga reunión en la que ambos participaron, se determinó que tanto Sasha como Milán estarán en España hasta que pase navidad, inclusive, y antes de que termine el año. Al inicio del 2023 estarían instalados en una casa en las playas de Estados Unidos. Según confirmaron algunos medios españoles, la actual novia y supuesta amante de Gerard, habría sido de gran ayuda para que la madre de los menores se quede con la custodia.

Pero no precisamente por ser buena y querer ayudar. Al parecer, Clara Chía Marti, quien supo ser la supuesta tercera en discordia en el matrimonio y actual pareja del defensor, se habría cansado de tanto escándalo mediático y de tanta persecución de los fotógrafos, además de ciertos celos que podría sentir, por lo que le habría pedido a Piqué que dé su brazo a torcer y que permita que la autora del Waka Waka se quede con la tenencia de sus dos grandes amores.

Es importante recordar que el futbolista está comenzando también una nueva etapa de su vida, ya que el pasado sábado protagonizó su despedida del fútbol. Repentinamente avisó que se iba a retirar como jugador y a los pocos días lo concretó. Colgó los botines de la manera más leal posible. En el Barsa, el club de su vida. "Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más. Animaré a mi equipo. Y transmitiré mi amor por el Barca a mis hijos, tal y como mi familia hizo conmigo", relataba.

No es casualidad que frente a este hecho y este nuevo comienzo profesional que comenzó en la vida de pique, haya cedido sin tanto problema la tenencia de los menores. Esto tiene que ver también con la tranquilidad que empezará a tener ya que no estará tan presionado ni con entrenamientos, ni concentrando ni con partidos. Esta paz que invadirá la vida del español, hicieron que acepte el trato que su ex le hizo, en el cual incluso le ofrecía pagarle los viajes para que pueda ver mucho más seguido a los hijos que ambos comparten.

Por último, pero no menos importante, el rol de la actual del jugador pareciera ser muy importante en la vida de él, tanto que ya la presentó con sus hijos, dejó que los fotografíen e hicieron salidas a cenar y a jugar a la pelota todos juntos. Sin embargo, la reunión que tuvo lugar ayer por la tarde y que duró hasta la noche, se realizó en las instalaciones de la mansión de Esplugues de Llobregat, en la cual solo estuvieron Piqué, Shakira y los respectivos abogados de cada uno.

El futuro de Shakira está ligado claramente a la música. En miami, de la mano de los mejores productores, de sus hijos, y de un clima tropical que hace que se pueda vivir un poco más feliz. Por su parte, y debido a diversos comentarios de sus familiares, se especula que Gerard se mudaría a Andorra con Clara Chía y tendría como objetivo sacar a flote al club y ser el director técnico.