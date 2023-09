Shakira, entre la espada y la pared: a la denuncia por "maltratos" de su ex empleada se le sumó otra demanda fiscal

Cuando parecía que a Shakira le estaban empezando a salir nuevamente las cosas bien tras su escandalosa separación de Gerard Piqué, con infidelidad de por medio por parte de él, ahora se encuentra en un nuevo escándalo que no es amoroso, pero sí es de problemas legales. En las últimas horas, se dio a conocer que desde la Justicia de España, presentaron una nueva demanda por defraudar al fisco. La cantante, ya había tenido un conflicto similar hace 10 años.

Por segunda vez, la Justicia de España presentó una demanda fiscal contra la oriunda de Colombia, acusándola por defraudar al estado en 6,6 millones de euros en el año 2018. ¿Cuál es el motivo? Según lo presentado, el fiscal constató que en aquel periodo, Shakira no declaró ganancias por 12,5 millones de dólares que provenían de un anticipo de una gira mundial.

El problema principal, similar al que tuvo hace una década, es que en España se deben tributar todos los ingresos mundiales sin importar de dónde se obtuvieran, algo que ella evadió por completo. Por lo cual, al momento, está acusada de no abonar 5,4 millones de euros en el impuesto sobre la renta, lo que sería al día de hoy, aproximadamente seis millones teniendo en cuanta los intereses sumados.

Pero ese no es el único problema en cuanto al dinero, sino que es acusada por otro motivo aparte: la Justicia la demandó por haber defraudado al Estado con 773.600 euros en el impuesto sobre el patrimonio, de la cual hoy posee una deuda de 625.190 euros. Ante toda la sumatoria, se podría estar hablando de que el número por el cual hoy Shakira se encuentra entre las cuerdas alcanzaría los 6,6 millones.

No es la primera vez que se encuentra entre la espada y la pared ante la Justicia de España, a pesar de estar viviendo en la actualidad en Miami. Es que, hace un año atrás, la Fiscalía de Barcelona comenzó a investigar a la cantante de pop por un posible fraude al fisco español, ya que habría simulado residir en países considerados como paraísos fiscales, lo que le costó una deuda que superó el doble de lo que deberá abonar ahora.

Fue a finales del 2017, cuando se había confirmado que la artista sufría una hemorragia en sus cuerdas vocales que la obligó a suspender 13 recitales de su gira mundial, que la Agencia Tributaria envió a la Fiscalía una denuncia contra Shakira por un presunto delito de evasión fiscal entre los años 2011 y 2014. Aun así, según lo que declaró ella, por aquel entonces pasaba sus días en Bahamas, uno de los mayores paraísos fiscales.

Pero para la poca fortuna de la artista, Hacienda sostuvo y afirmó que durante ese lapso de tiempo estuvo viviendo en España, por lo cual debió haber tributado durante estos cuatro años el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por sus ingresos generados en todo el mundo y no sólo los ingresos obtenidos en España.

Cabe mencionar que si una persona pasa al menos 183 días (la mitad del año más un día) en España, se lo comienza a considerar residente fiscal. Según la ley, a partir de ahí debe tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo (la llamada "renta mundial").

Tras visitar los establecimientos que Shakira frecuentaba habitualmente por aquel entonces, como su peluquería de Barcelona, por ejemplo, los investigadores determinaron que entre 2011 y 2014, la cantante colombiana residió en España. Esto llevó a los inspectores a presentar una denuncia contra la artista por tres delitos fiscales ante la Fiscalía: los años que fueron investigados penalmente son 2012, 2013 y 2014, ya que el ejercicio de 2011 habría prescripto.

La Fiscalía probó que solo pasó afuera de España dos meses en Estados Unidos para grabar 'The Voice', por lo cual tuvieron las pruebas suficientes para pedir ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. Ella, en ese momento, le echó la culpa a Piqué y a sus abogados que le recomendaron no abonar nada y sin saberlo terminó envuelta en un contundente problema legal.

Las supuestas infracciones que cometió, estaban relacionadas con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio, y según los cálculos de la instrucción el presunto fraude a la Agencia Tributaria por el IRPF, ascendió a un total de 12.371.197 euros entre 2012 y 2014 y otros 999.024 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio. De hecho, el tribunal declinó el último intento de la defensa de Shakira para que se archive la causa contra ella y avaló que había indicios suficientes pruebas para enviarla a juicio por defraudar por 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

La artista colombiana, que ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses -algo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública. En su resolución, la Audiencia concluyó que de los datos que figuran en la causa se desprende que Shakira era residente habitual en España desde el año 2012 y permanecía en el país el mínimo de 183 días que obliga a pagar impuestos a la Hacienda española, al margen de las salidas "ocasionales, puntuales o esporádicas".

Una ex empleada de Shakira apuntó contra ella por malos tratos y defendió a Piqué

Ahora bien, no conforme con los problemas legales y con las deudas que deberá afrontar ahora, a Shakira se le sumó una problemática más al listado de ítems que tiene por afrontar y es nada más ni nada menos que las declaraciones de Cristina Cárdenas, una ex empleada, la cual no sólo la señaló por su “deuda con Hacienda” sino que la acusó de tener malos tratos con quienes trabaja y principalmente, con Piqué.

Cárdenas dialogó con Intrusos y no se quedó sin palabras a la hora de señalar a la artista colombiana como un “demonio”. Sin problema alguno, tocó todo tipo de temas en donde lo que menos limpió dejó, fue la imagen de la madre de Milan y Sasha. En cuanto a los problemas judiciales, remarcó: “Ella se ensucia la imagen sola, tiene una deuda con Hacienda. Además, monta fundaciones de niños para blanquear dinero y para recaudar dinero de la gente”

No es la primera vez que manifiesta que la creadora de “Waka Waka” tiene actitudes negativas con las personas que trabajan con ella. En las últimas horas, ya había dicho que era “nefasta” y que no se comporta bien con quienes la rodean. En este caso, lanzó: “Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo”.

¿Cómo lo justificó? Cárdenas dio detalles sobre una insólita cláusula que supuestamente pone Shakira en los contratos, a la hora de contratar gente para que trabaje en sus videoclips como “extras”. “Yo conozco a una persona que por contrato pone que los figurantes cuando ella pase se den la vuelta, mirando de cara a la pared. Hay cientos de testigos, yo estoy dando voz a los figurantes”. Y agregó sobre su labor: “Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared. Ella a mí nunca me hizo nada personalmente, pero sí le ha hecho a los extras”.

De esa manera, dio detalles sobre cómo se los trata a los extras e incluso qué pueden hacer y qué no en las grabaciones: “Aceptamos que se nos quiten los móviles. Pobrecitos (los figurantes), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas, pasa la excentricidad”.

Por último, brindó detalles sobre la relación que mantuvo con Piqué, la cual mencionó que él no le fue infiel y que todo el problema lo arrastró ella misma. “Esta mujer no es clara, encima se mete con la familia de Piqué cuando sus suegros le criaron los hijos. Ya le hizo cinco canciones a Piqué, Shakira miente en todo”.

Y en cuanto a la supuesta infidelidad del ex futbolista, que mantenía una relación a la par con Clara Chía, advirtió: “Cinco meses antes, Gerard la deja, pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia. Shakira está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años”.