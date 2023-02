Shakira, la amenaza a Piqué y el furioso: "En el infierno hay lugar para las mujeres que..."

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. En medio de su escandalosa y mediática separación de Gerard Piqué, Shakira volvió a poner primera y brindó una explosiva entrevista en la que, de acuerdo al anticipo que se televisó, promete hablar de todo lo que sucedió con el padre de sus dos hijos, el porqué detrás de su divorcio y, claro, también habrá cuestionamientos a Clara Chía Marti, la actual pareja del ex futbolista.

En plena promoción de su último álbum (cargado con canciones sobre su ruptura y filosos dardos directos al papá de Sasha y Milán), la cantante colombiana accedió a darle una entrevista al periodista mexicano Enrique Acevedo, que saldrá al aire en las próximas horas en el ciclo azteca Las Estrellas.

"Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y me muestre qué más hay", se la escucha decir a la cantante en el anticipo difundido por la emisora, al tiempo que condimentó la promoción del mano a mano con una fuerte declaración contra la actual pareja del ex futbolista: "En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La última vez que la cantante habló a fondo de su separación fue en septiembre del año pasado, sólo tres meses después de confirmar de forma unilateral el fin de su relación de más de doce años con Piqué. Fue en una extensa entrevista para la revista Elle que Shakira blanqueó las infidelidades del padre de sus hijos y puso en primer plano a su nueva pareja.

"Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, sólo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar, creo que es la mejor medicina. Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando", reveló en su momento, antes de que salieran a la luz las primeras canciones sobre su separación.

Durante la entrevista, Shakira se refirió a los meses previos y posteriores al anuncio de la ruptura. "Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo de verdad ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo. Saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí. Pero también tengo muchas cosas que decir. En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, escribía canciones y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas".

"Hubo otras veces que sólo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora estoy tan agradecida por mi trabajo! Nos permite recomponernos, y darnos cuenta de quiénes somos y por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y nuestra misión. Creo que puedes encontrar ese poder reconstructivo en cualquier tipo de trabajo. El trabajo dignifica al hombre".

Consultada sobre cómo se tomaron sus hijos la separación, la cantante reconoció: "Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor".

"Para aquellas mujeres que, como yo, creen en valores como la familia, el gran sueño de tener una familia para siempre, ver ese sueño roto o hecho pedazos es probablemente una de las cosas más dolorosas por las que puedes pasar. Pero creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento".