Shakira, la venganza de Clara Chía y su exigencia a Piqué: quiere que deje de fingir demencia

A Shakira le está pasando lo mismo que a miles de mujeres argentinas cuando se separan: hay un tire y afloje con su ex que la vuelve loca, loquísima. Y es que Gerard Piqué no fue un santo, su infidelidad lo terminó catapultando a la peor de las torturas porque Shaki no deja de chicanearlo desde aquel escandaloso junio del 2022 cuando se hicieron públicos los motivos de la separación entre ellos.

Veintidós años tiene Clara Chía y es la tercera en discordia entre una de las parejas más famosas de la farándula. No es novedad sin embargo, que la perfección existe sólo en los cuentos de hadas y la de Shakira y Piqué terminó siendo una separación marcada por las idas y vueltas en medios de comunicación que nos han dado vida en medio de un contexto político ríspido en nuestro país.

A la historia del Piqué infiel se le suma un nuevo capítulo: tiene que terminar negociar con su ex la tenencia de Milan (10 años) y Sasha (8) y ahí se le armó el “kenko” de nuevo. Es que según medios españoles, “Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de sus vacaciones con familiares o terceros”.

¿Quién es la tercera que le molesta más? Sí, adivinaste: Clara Chía pero… no contábamos con la astucia de la rubia que habría puesto en jaque a Gerard Piqué. Es que la nueva novia parece haberse prendido fuego por la tibieza del ex futbolista frente a las constantes críticas de la colombiana y ahora quiere que la defienda en público.

Según trascendió, “Shakira y Piqué ahora mismo están pasando por un momento muy tenso. Es un punto complicado porque no se ponen de acuerdo en una serie de cosas importantes para los dos. Quizás en unas semanas podamos dar algún tipo más de información”. Clara querría hacerse cargo de los vástagos de Shakira, pero esta no va a aflojar de ninguna manera.

Sin embargo la pulseada la terminó ganando (obviamente) la madre de los niños porque el ex futbolista está "cumpliendo el convenio de separación a rajatabla, ya no hay discusión ni problema" y dejó a Clara Chía en un rincón aunque llore y patalee.

Shakira ya ganó

No hay dudas de que el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton es más sexy, más interesante y más tierno que el ex de la colombiana. Se rumoreaba que él quería confesar su amor por ella, pero hay un detallito que habría enfriado un poco las cosas.

Lo confirmó Víctor Florencio, un adivino de República Dominicana que no hace más que acertar con sus visiones sobre la pareja en cuestión y afirmó: “Voy a ser sincero: este hombre anda buscando un hijo”.

Shakira tiene ya dos muchachitos, 38 años y una carrera que no deja de irse para arriba, todo apunta a que no querría gestar nuevamente. Pero Hamilton no tiene hijos y evidentemente quiere tener uno al menos, de su sangre.

“Hay algo bonito entre ellos como una amistad, pero no veo muchas cosas de futuro”, dijo el adivino que nos hace pensar que de nuevo Shakira se quedaría soltera y sin ningún apuro. Sin embargo nadie salió a confirmar ni negar las predicciones.