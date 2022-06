Shakira pegó de contra y aniquiló a Piqué: "Consigue esa prensa, que ahora me levanto"

No se la iba a dejar pasar gratis. Después de confirmar de forma unilateral su separación de Gerard Piqué, Shakira volvió al ruedo con un nuevo tema que ya da que hablar. ¿El motivo? Pese a que es una colaboración con David Guetta y los Black Eyed Peas, no son pocos los que interpretan que gran parte de la letra son indirectas y palitos dirigidos hacia el padre de sus hijos Milán y Sasha.

La canción Don't you worry (No te preocupes) se lanzó el viernes y, como era de esperarse, ya escaló en todos los rankings a nivel mundial. El videoclip, de tono futurista, muestra a la colombiana en modo empoderada y con un look absolutamente sensual. ¿Un mensaje para el defensor del Barcelona? Es lo que muchos especulan.

Pero, por fuera del sensual videoclip, el foco de muchos de los fans de la colombiana estuvo puesto en el contenido de la letra, con duros pasajes como "Me siento tan viva, estoy viviendo mi mejor vida" y "Consigue eso, consigue eso, consigue esa prensa; estaba abajo ahora me levanto... Dirígete y mis ojos, sigo siendo más sabia".

La letra completa del nuevo tema de Shakira para que saques tus propias conclusiones

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Es que sea al-, sé bien, pulgar hacia arriba

Listo para la noche, encendido como una luz

Pelea para tomar un vuelo, volverse más alto que una cometa

Flotando en el cielo, mira mamá, puedo volar

Me siento tan vivo, estoy viviendo mi mejor vida

Haz justo, haz justo lo que me gusta

Consigue eso, consigue eso, consigue esa prensa

Estaba abajo ahora me levanto

Dirígete y mis ojos

Sigo siendo más sabio

Entonces me doy cuenta de que todo será

O-O-O-O-O-O-O-KAY-AY-AY-AY-AY-AY-AY-AY, OK

Así es como lo hacemos, cariño, esto es lo que decimos

Eso es lo que Tú y yo vamos a hacer

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por nada

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Es gon 'be, en' estar bien (ey)

Trabaja duro, juega duro, esa es la única forma (ey)

Estoy vivo mi vida como un día de vacaciones de todos los días (ey)

Hora de celebrar (ey), hora de elevar

Espera, espera

Tres, Cuatro, Cinco, SEIS

Tómelo a la parte superior, superior, superior, como "ooh"

No nos detenemos, nos detenemos, seguimos moviendo los movimientos

Toma un tiro, dispara, toma un tiro, toma algunos

Gon 'seguimos haciendo lo que hacemos

(Porque todos los días lo serán)

O-O-O-O-O-O-O-KAY-AY-AY-AY-AY-AY-AY-AY, OK

Así es como lo hacemos, cariño, esto es lo que decimos

Eso es lo que Tú y yo vamos a Hacer

No te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien

Así que no te preocupes

No te preocupes por una cosa

Porque todo estará bien

Todo va a estar bien