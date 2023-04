Shakira y Piqué no se pueden ni ver: la chicana del español y la respuesta latina de la cantante

Desde su polémica separación, luego de 12 años de matrimonio y dos hijos, que cada vez que hay un cruce entre ellos, salen chispas. La infidelidad de él, la mermelada que se gastaba en la casa y luego la canción exitosa que hizo ella comparando su antigua relación con la actual, fueron grandes detalles que dieron que hablar y que causaron que su vínculo termine de mala manera.

Shakira y Gerard Piqué: dos conocidos que se desconocen al hablar uno del otro ya sea en redes sociales como en medios de comunicación. Esta vez, fue el turno del deportista, quien apuntó contra la cantante por sus raíces latinoamericanas.

En una entrevista con el periodista Gerard Romero para su canal de YouTube, en el cual dialogaban acerca de las críticas que le tocó recibir en este último tiempo, cómo se habló de él y de qué manera tomó todo lo que le tocó vivir luego de que Shakira haya expuesto su relación en una canción con Bizarrap y todo lo que conllevó para ambos esa popularidad, el ex futbolista lanzó unas frases que se tomaron algo xenófobas y no cayeron nada bien ni para quienes lo escucharon y mucho menos para la madre de sus hijos.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que ocurrió el año pasado. Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades ¡miles!”, aseguró.

No obstante, siguió: “No me importa nada... porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida, qué importancia les tienes que dar, es que cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots y, mentalmente, esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto”.

Si bien las críticas de todos aquellos que habitan Latinoamérica no tardaron en llegar, habló la más importante: Shakira. A través de su cuenta oficial de Twitter, escribió algo muy similar a lo que había declarado Piqué dando a entender que era una respuesta directa y exclusivamente hacia él.

“Orgullosa de ser latinoamericana”, escribió y agregó todas las banderas de los países que pertenecen a esta parte del mundo. La guerra de las dos celebridades no tienen fin.